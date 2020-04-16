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16 апреля 2020 года 15:20
Рынки пока лелеют призрачные надежды, но должно прийти отрезвление - БКС Брокер
Попытки рынков акций и нефти продемонстрировать силу и коррекционный отскок в надежде на то, что ослабление коронавирусной пандемии COVID-19 и постепенное свертывание карантинных мер в мире приведет к быстрому восстановлению потерь в глобальной экономике, выглядят излишне оптимистичными. На рынки должно прийти отрезвление и осознание масштабов потерь, что может вылиться в еще одну волну обвального падения, считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константин Карпов. По его словам, инвесторы справедливо опасаются, что снижение странами ОПЕК+ добычи на 9,7 млн б/с с мая не сможет стабилизировать баланс спроса и предложения в период пандемии. Игроки рынка за пределами ОПЕК+ декларируют намерения снижения добычи, но очевидно, что без ясных договоренностей у них больше свободы действий. Кроме того, рынок скептично относится к соблюдению обязательств и деклараций нефтедобывающих стран из-за очень высокого объема сокращения и наличия игроков, которые могут быстро вернуться на рынок в случае улучшения ситуации со спросом. В совокупности с негативными данными в реальном секторе глобальной экономики, нефть Brent может легко вернуться к отметкам $25-23 за баррель на горизонте пары недель, полагает эксперт. По оценке собеседника "Интерфакса", давление на мировые площадки оказывают ожидания слабой макростатистики по всему миру. Прямые иностранные инвестиции в Китае в марте снизились на 10,8% после падения на 8,6% месяцем ранее. Это при том, что китайская экономика начала постепенно восстанавливаться после провального февраля. То есть по этому показателю Китай теперь сильнее страдает от внешних негативных экономических условий. Инвесторы могут проецировать такое поведение экономики и на другие показатели, например, промпроизводство, деловую активность и так далее. Если данные по экономической активности в производственном или сервисном секторе Китая в апреле окажутся снова ниже 50 пунктов - это будет очень негативный сигнал для всех рынков. В общем и целом, на рынок в ближайшие дни может прийти осознание, что падение ВВП во втором квартале 2020 года в США и Европе, да и в мире в целом, может оказаться худшим со времен Второй мировой войны. В США квартальное снижение может составить 25-30%. Некоторым инвесторам кажется, что в третьем квартале мировая экономика быстро восстановится, но по году в целом МВФ прогнозирует снижение глобального ВВП на 3%, ВВП США - на 5,7%, еврозоны - на 7,5%. Примерно то же самое можно сказать и про российскую экономику, поскольку инвесторы недооценивают риски падения экономической активности, считает Карпов. По оценке эксперта "БКС Брокер", рекордный приток ликвидности на рынок благодаря действиям регуляторов, в особенности ФРС, привел к стремительному взлету котировок рисковых активов в отрыве от реального положения дел в экономике. Баланс ФРС за последний месяц вырос на $1,8 трлн. Это больше, чем за период программ количественного смягчения QE1 и QE2 в 2010 и 2011 годах. Естественно, практически все эти деньги не пошли в реальный сектор, а осели в акциях и других рисковых активах. Между тем, ухудшение макростатистики, слабые отчеты компаний за первый квартал и еще более слабые прогнозы на второй квартал и весь 2020 год могут вернуть инвесторов на землю. В ближайшие недели вполне возможна еще одна волна существенного снижения на всех мировых рынках. Рост акций при падении ВВП на 20-30% будет нонсенсом. В самом лучшем случае стоит ждать небольшой коррекции. В худшем - обновления мартовских минимумов практически на всех глобальных рынках. В России сектор нефти и газа выглядит слабым. Отток средств из глобальных фондов оказывает давление именно на акции компаний этого сектора. Пока сложно сказать, как будут распределены квоты по сокращению добычи нефти между нефтяниками, поэтому неизвестно, какие компании пострадают сильнее всего. Но ясно одно - сильно пострадает весь сектор. В глобальных индексах на Россию также высока доля банковских акций. Остановка застройщиков в Москве и ограничение деятельности в регионах резко снижают спрос на строительный металл внутри страны. Зарубежные рынки остановились еще раньше. Минэнерго РФ сообщило о существенной просадке спроса на электроэнергию. Во втором квартале ожидается просадка потребления в ЕЭС на 8%, что создает негативную перспективу для акций генерирующих компаний. Телекомы, как защитный сектор, выглядят несколько лучше. Но ослабление рубля не идет на пользу внутренним "рублевым" историям, считает эксперт. Еще в начале недели индекс МосБиржи подавал сигналы на рост в направлении 2780 пунктов, но теперь ситуация резко изменилась. Текущая негативная фундаментальная обстановка и глубокая коррекция больше предполагает снижение к 2220-2320 пунктам, нежели возврат к 2780 пунктам, считает эксперт. При этом на глобальном фондовом рынке в целом может сложиться такая ситуация, когда ФРС больше ничего не сможет предложить в ответ на рост волатильности и инвесторы, испугавшись неопределенности, будут в спешке продавать все, что у них есть. Это будет вторая крупная волна распродаж, которая предполагается последней в текущем кризисе на фондовом рынке, заключил Карпов. рк мв Это автоматическое сообщение.
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