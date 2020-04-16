Пока текущие данные по инфляции и слабость рубля не дают оснований ожидать снижения ЦБ РФ ключевой ставки - Уралсиб

Пока текущие данные по инфляции и слабость рубля не дают, на взгляд специалистов Уралсиба, оснований полагать, что ЦБ в следующую пятницу пойдет на снижение ключевой ставки, сообщается в обзоре корпорации.

"Минфин в среду на двух аукционах занял сразу почти 97 млрд руб., не предложив рынку премии. Признаться, мы не ожидали такого успеха, его и не предполагал внешний фон. Возможно, триггером к покупкам среднесрочных и длинных ОФЗ послужил сдвиг кривой свопов во вторник, на что, как мы отмечали, успели отреагировать накануне аукционов только короткие бумаги. Во вторник вечером трехмесячный своп на ключевую ставку котировался по 5,82% годовых, правда, вчера вечером он уже торговался по 5,88% годовых (плюс 6 б.п.)", - отмечает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.

Пока текущие данные по инфляции и слабость рубля не дают, на взгляд специалиста корпорации, оснований полагать, что ЦБ в следующую пятницу пойдет на снижение ключевой ставки. На вторичном рынке ОФЗ вчера были отмечены относительно высокие биржевые обороты лишь в тех выпусках, в которых прошли аукционы, и во флоатерах. По итогам среды доходности вдоль кривой ОФЗ выросли в среднем на 5–10 б.п. до 6,95% годовых в самой дальней точке, рубль потерял около 2,5%, показав один из худших результатов среди валют ЕМ.