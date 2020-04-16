Альфа-банк с осторожностью оценивает перспективы Детского мира, учитывая текущие условия и демографические перспективы РФ, говорится в обзоре инвестбанка. Детский мир в среду представил операционные результаты за 1К20. Выручка за 1К20 выросла на 11,2% г/г, ее рост замедлился в сравнении с 2019 г. на фоне замедления роста трафика. Эксперты Альфа-банка считают, что это связано со снижением трафика в торговых центрах (где в основном находятся магазины Детского мира) на фоне пандемии Covid-19.

Этот тренд начался в марте и стал особенно заметным с начала апреля (когда по данным Watcom, продажи снизились на 72% г/г по состоянию на 13 апреля). 88 магазинов в России и 36 магазинов в Казахстане временно закрыты (примерно 15% совокупной базы магазинов Детского мира).

"Мы считаем, что 2К20 будет еще сложнее для Детского мира и видим риск понижения консенсус-прогноза выручки на 2020 г. (сейчас он предусматривает рост примерно на 11,8%). Хотя онлайн выручка сильно выросла (+110% г/г в 1К20, 25% продаж в России за март), отметим, что на Детский мир приходится 19% онлайн выручки сегмента детских товаров, что заметно ниже в сравнении с Wildberries (51%). Учитывая это, а также долгосрочные демографические перспективы России, мы весьма осторожно смотрим на акции Детского мира", - указывают аналитики Альфа - банка.

Выручка Детского мира за 1К20 составила 31 млрд руб., что на 11,2% выше г/г, ее рост замедлился с 13,4% г/г в 4К19. Рост LfL-выручки в 1К20 замедлился до 3,5% г/г против 4,7% г/г в 4К19 на фоне замедления роста трафика (3,9% г/г против 7,4% г/г в 4К19), тогда как снижение LfL-чека замедлилось (-0,4% г/г против -2,5% г/г в 4К19). Детский мир открыл 8 новых магазинов в 1К20. Онлайн выручка выросла на 110,5% г/г до 5,4 млрд и сейчас составляет 17,4% совокупной выручки компании против 15% в 4К19. Из-за пандемии Covid-19 88 магазинов в России и 36 магазинов в Казахстане временно закрыты по состоянию на 15 апреля (это примерно 15% базы магазинов Детского мира). Онлайн выручка выросла на 110,5% г/г до 5,4 млрд руб. в 1К20, а ее вклад в совокупную выручку компании составил 17,4% (против 15% в 4К19) и 25% – в выручку за март.