Ориентир ставки купона нового выпуска МИБ БО-001Р-02 предлагает премию около 150 б.п. к бескупонной кривой - Уралсиб

Ориентир ставки купона нового выпуска "Международного инвестиционного банка" БО-001Р-02 предлагает премию около 150 б.п. к бескупонной кривой, говорится в обзоре Уралсиба.

"Международный инвестиционный банк" выходит на локальный рынок впервые с 2017 г. с новым выпуском БО-001Р-02 сроком на пять лет (оферты не предусмотрено) и объемом до 7 млрд руб. Ориентир ставки купона составляет 7,85%, чему соответствует доходность к погашению на уровне 8% годовых, отмечает аналитик Уралсиба Наталия Березина. Букбилдинг запланирован на четверг, с 11:00 до 15:00 мск, техническое размещение на "Московской бирже" предварительно пройдет 30 апреля.

"Ориентир предлагает премию около 150 б.п. к бескупонной кривой. МИБ уже начинал премаркетинг рублевого выпуска в конце февраля–начале марта, но с другими параметрами: трехлетним сроком, объемом 5 млрд руб. и индикативной доходностью не более 100 б.п. к G-curve. Букбилдинг тогда был отменен. Текущий ориентир предполагает более щедрую премию к КБД – порядка 150 б.п., и это гораздо больше, чем предлагали российские госбанки с более низкими рейтингами, до момента последней коррекции рынков. Само размещение, по-видимому, обусловлено тем, что в середине марта МИБ исполнил оферту по выпуску БО-001Р-01 почти на весь его объем (10 млрд руб.), и новая бумага должна его заместить; в ноябре банку предстоит еще одна оферта – по выпуску на 5 млрд руб. (но из них 1,3 млрд руб. уже было выкуплено по оферте в 2017 г.)", - пишет Н. Березина.

МИБ – институт развития с основным фокусом на поддержку малого и среднего бизнеса в странах-членах, а также на финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Крупнейшими акционерами являются Россия (43%), Венгрия (17%), Болгария (12%), Чехия (11%), также с долями меньше 10% представлен еще ряд стран Восточной Европы, Куба, Вьетнам и Монголия, штаб-квартира находится в Будапеште. На страны Евросоюза на конец 2019 г. приходилось 54% кредитного портфеля, на СНГ – 20%, на азиатские страны – 15%. При этом крупнейшими сегментами в портфеле являются электроэнергетика (27%), лизинг (17%) и коммуникации (14%). Активы МИБа в 2019 г. составляли 1,4 млрд евро, собственный капитал – 408 млн евро, общая достаточность капитала была высокой – 34,6% (цель – держать его выше 25%), отношение капитала 1-го уровня к балансовым и забалансовым активам равнялось 27,2% (таргет – также выше 25%). В сентябре 2019 г. и январе 2020 г. Венгрия довнесла в капитал МИБа по 10 млн евро, всего до 2022 г. заложено пополнение капитала на 200 млн евро. Показатель краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования также с запасом превышали минимальный порог в 100% (188% и 122% на конец 2019 г.). Доля просрочки в 2019 г. была 1,6% (стратегия предполагает держать ее в пределах 3%), ЧПМ – 1,8%. В прошлом году банк заработал 5,7 млн евро чистой прибыли – почти как в 2018 г. (соответствует ROAE около 1,5%).

Долговые бумаги – основной источник фондирования МИБа (83% обязательств на конец 2019 г., рублевые облигации составляли примерно четверть всех долговых бумаг).