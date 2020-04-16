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16 апреля 2020 года 11:45

Рынок акций РФ утром корректируется вверх, индекс МосБиржи отыграл 2500п во главе с "Полюсом"

Москва. 16 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг корректируется вверх вместе с фондовой Европой и подросшим Китаем после отката накануне, хотя нефть подает негативные сигналы; индекс МосБиржи отыграл рубеж 2500 пунктов во главе с бумагами "Полюса".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2517,3 пункта (+0,7%, в начале торгов индекс падал ниже 2470 пунктов), индекс РТС - 1061,89 пункта (+1,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 74,68 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,5%), "Мосбиржи" (+2,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,9% и +1,9% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%).

Подросли ГДР Etalon Group (+1,2%, до 87,4 рубля) на новостях, что акционеры компании одобрили программу buyback до 10% GDR. Продолжительность владения выкупленными GDR не может превышать двух лет. Минимальная цена приобретения - 0,00005 фунта стерлингов за GDR (или эквивалент в долларах США или рублях на момент покупки). Максимальная цена приобретения GDR не должна превышать более чем на 5% среднюю рыночную цену приобретения GDR компании в течение последних пяти биржевых сессий (на Лондонской фондовой бирже или "Московской бирже").

Просели бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в текущий момент на рынках преобладают два противоположных фактора. Первым из них продолжает оставаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции: некоторое улучшение в темпах роста заболеваемости в отдельных странах и снижение жесткости карантинных мер начинают оказывать поддержку рисковым активам на ожидании роста экономической активности. В частности, Ангела Меркель анонсировала ослабление карантина в Германии, а в США Дональд Трамп заявил о прохождении пика заражений в стране.

С другой стороны, давление на рынки оказывает выходящая макроэкономическая статистика, учитывающая влияние пандемии на экономики отдельных стран и регионов. Инвесторы логично ожидают слабой статистики, но она оказывается существенно хуже ожиданий, что негативно влияет на котировки широкого спектра активов.

Сложившаяся ситуация приводит к сохранению высоких рисков возобновления полноценного снижения на мировых рынках и обновления мартовских минимумов. В США в четверг выйдут свежие данные по заявкам на пособие по безработице (рынки вновь ожидают, что первичные обращения превысят 5 млн заявок), разрешениям на строительство и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии.

Индекс МосБиржи в рамках коррекции вернулся в диапазон 2500-2550 пунктов. Однако в дальнейшем продажи могут вновь активизироваться. В частности, давление на российские акции может оказать возобновление снижения цен на нефть, а также ухудшение настроений на внешних фондовых площадках на фоне слабой макроэкономической статистики. В результате к концу торгов возможна полная компенсация утреннего роста индекса МосБиржи, считает Зварич.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, российский фондовый рынок довольно слаб, поскольку он связан с ценами на нефть. На графике нефти "V-образные" модели разворота нисходящего тренда, или "шипы", довольно редкое явление. Как только начинают снижаться нефтяные цены, у инвесторов начинается паника. В лучшем случае они продают нефтяные акции и покупают на коррекции акции золотодобытчиков, в худшем (для фондового рынка) - они покупают доллары. Если мы увидим в этом году надежную модель разворота, например, ложное пробитие уровня 809 пунктов по индексу РТС, то ситуация изменится в лучшую сторону.

Еще до начала вспышки COVID-19 золото было в восходящем тренде, любая коррекция - это отличная возможность для покупок. В этом году цена на золото может достичь $1850 или даже $2000 за унцию. Сильное снижение цен на золото маловероятно - спрос на металл будут поддерживать опасения относительно темпов глобального экономического роста в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, и меры стимулирования со стороны центральных банков по противодействию замедления экономики.

Сокращение добычи нефти от ОПЕК+ не сможет компенсировать падение спроса в результате пандемии коронавируса. Поэтому, в ближайшие недели нефтяные цены или будут снижаться, или будут показывать боковую динамику. Пока цены на нефть низкие, Индия, Китай и США пополнят свои стратегические запасы, но тут есть опасность быстрого заполнения нефтехранилищ. МЭА ожидает, что мировые нефтяные емкости будут полностью заполнены к концу этого года.

Есть тусклый свет в конце туннеля, связанный с тем, что представители различных штатов в США стали разрабатывать планы по перезапуску в мае экономики и смягчению дистанцирующих стандартов. В настоящее время в США проводится чуть более 1 млн тестов в неделю на новый коронавирус. Эксперты говорят, что перед тем как смягчать "дистанцирующие стандарты", надо увеличить количество тестов в два раза и надо быть уверенным, что система здравоохранения США справится с ростом новых коронавирусных инфекций. Позиции различных штатов по вопросу "размораживания" экономики в мае зачастую противоположны. Быстрого драйвера роста фондового рынка США нет, но есть надежда на май, считает Верников.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, прогнозы от МВФ по падению мировой экономики на 3% в текущем году, а также мрачный доклад МЭА, обещающий сокращение спроса на нефть в 2020 году на 9,3 млн б/с, означают, что до середины будущего года можно не ждать возвращения рынка нефти к прежнему состоянию.

В Великобритании ждут провал ВВП во II квартале на 35%, в США индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка провалился до минус 78,2 пункта в апреле, что является абсолютным минимумом за всю историю показателя. Коррекция может продолжиться до тех пор, пока ленты экономических новостей не наполнятся сообщениями об ослаблении карантинных мер и оживлении экономики.

Прогнозы МВФ по поводу падения мирового ВВП в текущем году не столь негативные, как у некоторых банков, но это доказывает долгосрочные последствия текущей пандемии. "Бежевая книга" ФРС сообщает о резком ухудшении ситуации в региональных экономиках США, а также отражает ожидания бизнеса по поводу дальнейшего ухудшения условий в ближайшие месяцы.

Для нефти снижение добычи в США на 100 тыс. б/с за прошлую неделю (до 12,3 млн б/с) является слабым утешением. Тем временем, в Бразилии начали работы по заморозке добычи на 62 морских платформах. На рынке также рассчитывают на дальнейшее падение буровой активности в США, поскольку текущее состояние свободных хранилищ не позволяет поддерживать добычу на прежних уровнях. Динамика китайского рынка акций говорит о том, что у местных инвесторов постепенно растет уверенность в преодолении COVID-19 кризиса. На рынке акций в четверг растет вероятность технического отскока после слишком сильных распродаж накануне, считает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%, но китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%) из-за сохраняющихся опасений по поводу влияния пандемии на мировую экономику, однако "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,3-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

Международный валютный фонд на этой неделе предупредил, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. По оценке аналитиков фонда, падение глобального ВВП может составить 3%.

Экономика Китая, откуда, как предполагается, и началось распространение COVID-19, по ожиданиям МВФ, в 2020 году останется в плюсе, хотя темп роста замедлится по сравнению с предыдущим прогнозом - 1,2% против 6%, а в 2021 году ее рост ускорится до 9,2% с ожидавшихся в январе 5,8%.

Экономика Японии в текущем году снизится на 5,2% (предыдущая оценка - рост на 0,7%), в 2021 году вырастет на 3% (0,5%).

Нефть утром в четверг остается слабой после обвала накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США по итогам 12-й недели подряд и прогнозом спроса от Международного энергетического агентства (МЭА); цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $27,43 за баррель (-0,9% и -6,6% накануне), июньская цена WTI - $26,4 за баррель (+1,4% и -1,2% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 19,2 млн баррелей при прогнозах роста на 10,1 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.

По прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году. МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+40%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+27,6%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+9,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,7%).

Подешевели ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,4%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 23,919 млрд рублей (из них 5,041 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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