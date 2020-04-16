Взлет акций ИСКЧ и Фармсинтеза вызван спросом на бумаги фармкомпаний в условиях COVID-19 - эксперты

Взлет акций ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (ИСКЧ) и "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) в последнее время вызван активизацией спроса инвесторов на акции фармкомпаний в период пандемии коронавируса COVID-19 на ожиданиях получения вакцин, новых лекарств и методик лечения, полагают эксперты, опрошенные "Интерфаксом".

По оценке начальника отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василия Карпунина, рост акций ИСКЧ может происходить на сообщениях о том, что центр Genetico (входит в ИСКЧ) разрабатывает тест на иммунитет к коронaвирусу. В текущей ситуации оценить финансовую составляющую проекта достаточно сложно. Но в условиях ажиотажа такие бумаги могут показывать очень внушительную амплитуду колебаний. Во многом рост акций может быть чисто спекулятивным, без подкрепления фундаментальными драйверами, считает эксперт.

Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, с понедельника стоимость бумаг ИСПЧ выросла в 3,5 раза (с уровня 12,16 рубля 10 апреля - прим ИФ) и достигла исторического рекорда. В первую очередь, на динамике акций ИСПЧ отразились данные по выручке: в течение последних лет выручка института растет на 25-30% в год. Также сейчас в цене акции компаний, которые занимаются разработкой вакцины против коронавируса. По той же причине отмечен рост акций и компании "Фармсинтез". В целом фармацевтические организации сейчас едва ли не единственные, кто демонстрирует рост капитализации и положительную динамику акций - по мере разрастания пандемии их ценность на рынке возрастает, поскольку растет спрос на лекарственные препараты, считает Деев.

Акции ИСКЧ в четверг на "Мосбирже" взлетели до 42,07 рубля (+40%) при объеме торгов более 90,4 млн рублей. Капитализация компании достигла 2,9535 млрд рублей. Цена акций ПАО "Фармсинтез" в четверг выросла до 9,365 рубля (+6,4%) - максимума с начала февраля 2020 года, при объеме торгов 168,85 млн рублей, с начала недели бумаги подорожали в 1,5 раза. Капитализация "Фармсинтеза" достигла 1,452 млрд рублей.