РФПИ сохраняет осторожный взгляд на рубль из-за глобальной нестабильности и крайне низких цен на российскую смесь Urals, говорится в комментарии.

Влияние глобальных рынков останется доминирующим для рубля, налоговый фактор поддержки будет менее значимым из-за снижения объема выплат в бюджет, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Экспортерам становится вновь выгодно придержать продажи, а покупатели валюты, вероятно, предпочтут воспользоваться все ещё относительно низким уровнем USD/RUB. Можно ждать и возобновления оттока нерезидентов из ОФЗ вслед за продажами на рынке акций. Расширение мер поддержки со стороны правительства инвесторы в госдолг могут встретить осторожно, ведь допрасходы, судя по новостям, будут частично профинансированы за счёт новых заимствований. Успех аукционов ОФЗ в среду не является гарантией на будущее, - пишет Д. Полевой. - В преддверии предстоящего заседания ЦБ в следующую пятницу любые новости по этой теме будут в приоритете. Сохраняем осторожный взгляд на рубль из-за глобальной нестабильности и крайне низких цен на российскую смесь Urals. Рассчитывать рублю пока приходится лишь на существенное сокращение импорта и других отрицательных компонентов текущего счёта".