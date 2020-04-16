Рубль немного корректируется вверх к доллару и евро в начале торгов после сильного падения накануне

Москва. 16 апреля. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль повышается к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного падения по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,4-74,81 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,77 руб./$1 (-4,0 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 81,43 руб./EUR1 (-22,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,33 копейки к уровню закрытия среды, до 77,76 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 1,0555 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 75,69 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции после падения накануне. Участники торгов надеются на постепенное улучшение ситуации с пандемией коронавируса. Так, в ряде стран ЕС на этой неделе приступают к снятию некоторых ограничительных мер, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

В Испании, как сообщалось, в ряде регионов возобновляется экономическая деятельность, не связанная с товарами первой необходимости. В частности, разрешено вновь начать работу компаниям, связанным со строительством, тяжелой промышленностью, услугами в сфере безопасности, ремонта.

В Италии при соблюдении повышенных санитарных мер открываются книжные, канцелярские магазины, а также магазины, которые занимаются продажей детской одежды. Однако послабления различаются в зависимости от области.

Некоторые магазины и предприятия в сфере услуг со вторника возобновляют работу в Австрии. В Чехии ослаблять режим ограничительных мер начали еще на прошлой неделе, со вторника в этой стране даже снимается запрет на поездки в другие страны для сотрудников, занятых на работе в "жизненно важных сферах инфраструктуры".

Другие страны, такие как Великобритания и Франция, не планируют смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, раньше мая.

В мире по состоянию на 08:00 по московскому времени четверга зафиксировано 2 млн 064 тыс. 115 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 132 тыс. 020, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 81 тыс. 834 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 5 тыс. 298. В предыдущие сутки рост числа заразившихся составлял 61 тыс. 269, жертв инфекции - 7 тыс. 036.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 30 тыс. 925 человек (рост за стуки - 4 тыс. 884), выявлено 639 тыс. 055 тыс. инфицированных СOVID-19 (рост за сутки - 29 тыс. 648).

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в четверг после сильного падения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США по итогам 12-й недели подряд и прогнозом спроса от Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК в четверг уменьшилась на 0,07% - $27,67 за баррель. В среду они подешевели на 6,6% до минимума 1 апреля.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,47% - до $19,98 за баррель. Накануне их стоимость снизилась на 1,2% и установилась на минимальной отметке с февраля 2002 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 19,2 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей.

Помимо этого, МЭА обнародовало в среду прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году.

МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.