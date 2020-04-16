$27 за баррель - сильная поддержка для котировок нефти, но нельзя исключать движения под отметку $25 долларов - "Алор Брокер"

Сильной поддержкой для котировок нефти является район $27 за баррель, но нельзя исключать его пробития и движения под отметку $25 долларов, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Основной проблемой на нефтяном рынке сейчас является огромный объем накопленных запасов в хранилищах, которые надо реализовывать хотя бы по каким-то ценам, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Статистика от Минэнерго США зафиксировала рост запасов в стране на рекордные за последние годы 19,3 млн баррелей. Однако в среднесрочном плане это неплохо, считает А. Антонов: американские производители будут вынуждены сокращать добычу.

"Сильной поддержкой для котировок нефти является район 27 долларов за баррель, но нельзя исключать, что он будут пробит, и цены попробуют уйти под отметку 25 долларов", - пишет специалист компании.