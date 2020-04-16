16 апреля 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: Индекс Мосбиржи в начале сессии может вернуться в диапазон 2500-2550 пунктов
Аналитики в начале торгов четверга ожидают попыток восстановления на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи в начале сессии может вернуться в диапазон 2500-2550 пунктов.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы подрастают на полпроцента, но это абсолютно не повод для начала покупок российских акций "широким фронтом". В последнее время рынок очень изменчив, и возобновления распродаж можно ждать в любой момент. Скорее всего, откроемся мы небольшим ростом, не более полупроцента. Не видим перспектив у нефтегазовых компаний, и покупать их можно только спекулятивно на отскок".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале торгов четверга ожидаем попыток восстановления на российском рынке акций. Так, индекс Мосбиржи в начале сессии вернется в диапазон 2500-2550 пунктов. Однако в дальнейшем продажи могут вновь активизироваться. В частности, давление на акции может оказать возобновление снижения цен на нефть, а также ухудшение настроений на внешних фондовых площадках на фоне слабой макроэкономической статистики. В результате к концу торгов возможна полная компенсация утреннего роста и уход индекса Мосбиржи на отрицательную территорию".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, приостановят нисходящее движение ввиду улучшения мировых настроений и близости технически важных значений. В дальнейшем инвесторы будут оценивать поступающие макроэкономические и корпоративные сигналы - четверг вновь будет насыщенным на события днем. Сегодня у "быков" еще есть шанс удержать краткосрочный восходящий тренд, но если настроения вновь существенно ухудшатся, в последующие дни продажи могут продолжиться. Индексы Мосбиржи и РТС в среду существенно упали и опустились к средним полосам Боллинджера дневных графиков (2500 и 1030 пунктов). Неспособность по итогам дня устоять выше будет говорить о перспективах развития падения в район 2300 и 900 пунктов соответственно и развития краткосрочного снижения".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с отклонением в пределах 1%, в районе 2475-2525 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2530, 2550 пунктов. После открытия с относительно небольшим отклонением индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения недалеко от ближайшего значимого уровня 2500 пунктов. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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