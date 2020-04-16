Фондовый рынок США упал на статданных и слабой отчетности банков

Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в четверг.

Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением, поскольку пессимистичные статистические данные и слабые результаты крупных банков усилили опасения по поводу последствий пандемии коронавируса для американской экономики.

Розничные продажи в США в марте упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это максимальное падение продаж за все время с начала ведения статистики в 1992 году.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, такие как социальное дистанцирование, самоизоляция и ограничения на поездки, сильно ударили по розничным продажам, на долю которых приходится примерно четверть всех потребительских расходов населения, отмечает The Wall Street Journal.

Тем временем падение промпроизводства в США в марте стало максимальным с января 1946 года.

Объем промышленного производства упал на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения на 4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Я думаю, рынки ждет очень тяжелый период в течение следующих нескольких месяцев", - сказал главный экономист AssetMark Джейсон Томас, которого цитирует MarketWatch.

"Мы только начинаем получать точные данные", - отметил он, добавив, что данные за апрель будут "намного хуже".

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing - первый апрельский индикатор ситуации в американской экономике - рухнул на рекордные 56,7 пункта на фоне приостановки работы множества предприятий в связи с ограничениями, вводимыми в США с целью сдерживания распространения коронавируса.

Значение показателя упало до рекордно низкого уровня в минус 78,2 пункта, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

В марте показатель составил минус 21,5 пункта. Консенсус-прогноз экспертов предполагал его падение в апреле до минус 35 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что выход из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вряд ли будет быстрым, даже если в ближайшее время удастся предотвратить угрозу распространения заболевания.

Она отметила, что возврат экономики к докризисному уровню не произойдет сразу. Потребуется время, прежде чем правительственные ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, будут сняты, а население вновь обретет уверенность в том, что можно безопасно выходить на улицу.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения могут начать снимать еще до 1 мая.

"Планы по открытию страны скоро будут сформулированы окончательно", - сказал Трамп. По его словам, он планирует переговорить с губернаторами всех 50 штатов, для каждого будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.

Кроме того, Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

Бумаги Bank of America упали на 6,5%. Второй по величине активов банк США в первом квартале 2020 года сократил чистую прибыль и выручку, при этом показатель прибыли не оправдал ожиданий экспертов.

Акции Citigroup подешевели на 5,6%. Чистая прибыль компании, входящей в тройку крупнейших банков США, сократилась в первом квартале 2020 года на 46%.

Котировки акций Goldman Sachs выросли на 0,16%, хотя показатели чистой прибыли и выручки американского банка в первом квартале 2020 года снизились, в частности, из-за ухудшения результатов в сфере управления активами.

Бумаги UnitedHealth Group укрепились на 4,1%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования в первом квартале получила прибыль и выручку выше ожиданий рынка, отметив минимальное влияние на них пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и подтвердила прогноз на весь 2020 год.

Акции Tesla подорожали 2,8%, продемонстрировав рост восемь сессий подряд. Укреплению бумаг в среду способствовали комментарии аналитиков Goldman Sachs о том, что продажи электромобилей продолжат расти. Аналитик Марк Делани назвал Tesla "явным лидером рынка" электромобилей и оценил ее акции в $864, более чем на 20% выше их текущей стоимости, пишет Barron's.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду опустился на 445,41 пункта (1,86%) - до 23504,35 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 62,7 пункта (2,2%), составив 2783,36 пункта.

Значение Nasdaq Composite снизилось на 122,56 пункта (1,44%) - до 8393,18 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в четверг из-за сохраняющихся опасений по поводу влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на мировую экономику.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается на 1,5%.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group дорожают на 2%, тогда как бумаги Sony теряют в цене 0,8%, Panasonic - 4%, Sharp - 2,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings дорожают на торгах в Гонконге на 1,6% и являются лидерами роста среди компонентов Hang Seng,

Тем временем акции Wharf Real Estate Investment снижаются на 2,5%, HSBC Holdings - также на 2,5%, а Shenzhou International Group Holdings - на 2,2%.

Южнокорейский KOSPI опускается на 0,08%.

Капитализация LG Electronics снижается на 0,9%, акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors теряют 0,5% и 2,2% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 1,4%.

Капитализация горнодобывающей BHP уменьшается на 2,6%, Rio Tinto - на 2,3%.

"Инвесторам все еще нужно скорректировать ожидания относительно прибыли компаний в следующие 6-12 месяцев, и это может быть источником рыночной волатильности, как мы наблюдаем в США и Европе", - сказал главный рыночный стратег J.P. Morgan Asset Management в Азии Тай Хуэй, которого цитирует CNN.

Росту тревог по поводу мировой экономики способствовали опубликованные накануне статданные из США. Министерство торговли страны сообщило, что розничные продажи в Штатах в марте упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальное падение продаж за все время с начала ведения статистики в 1992 году.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем, вышедшие в Австралии в четверг статистические данные показали, что рынок труда страны в марте остался более устойчивым, чем ожидали эксперты. Уровень безработицы вырос до 5,2% в прошлом месяце по сравнению с 5,1% в феврале. При этом показатель оказался ниже прогнозов экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, которые в среднем ожидали безработицу на уровне 5,4%.

Международный валютный фонд на этой неделе предупредил, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. По оценке аналитиков фонда, падение глобального ВВП может составить 3%.

Экономика Китая, откуда, как предполагается, и началось распространение COVID-19, по ожиданиям МВФ, в 2020 году останется в плюсе, хотя темп роста замедлится по сравнению с предыдущим прогнозом - 1,2% против 6%, а в 2021 году ее рост ускорится до 9,2% с ожидавшихся в январе 5,8%.

Экономика Японии в текущем году снизится на 5,2% (предыдущая оценка - рост на 0,7%), в 2021 году вырастет на 3% (0,5%).

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в четверг после сильного падения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США по итогам 12-й недели подряд и прогнозом спроса от Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:07 МСК в четверг составила $27,93 за баррель, что на $0,24 (0,87%) выше уровня предыдущей сессии. В среду они подешевели на 6,6% до минимума 1 апреля.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,02 (0,1%) - до $19,85 за баррель. Накануне их стоимость снизилась на 1,2% и установилась на минимальной отметке с февраля 2002 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

"Несмотря на усилия по сокращению добычи, предпринятые за последнюю неделю крупнейшими мировыми производителями нефти, чтобы сбалансировать рынок, мир сталкивается с проблемой спроса", - отмечает один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи, которого цитирует MarketWatch.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 19,2 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.

Запасы бензина в стране за неделю повысились на 4,9 млн баррелей, дистиллятов - на 6,3 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.

Помимо этого, МЭА обнародовало в среду прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году.

МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.