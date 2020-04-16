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16 апреля 2020 года 09:37

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением, поскольку пессимистичные статистические данные и слабые результаты крупных банков усилили опасения по поводу последствий пандемии коронавируса для американской экономики. Розничные продажи в США в марте упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это максимальное падение продаж за все время с начала ведения статистики в 1992 году. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем падение промпроизводства в США в марте стало максимальным с января 1946 года. Объем промышленного производства упал на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения на 4%, свидетельствуют данные Trading Economics. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing - первый апрельский индикатор ситуации в американской экономике - рухнул на рекордные 56,7 пункта на фоне приостановки работы множества предприятий в связи с ограничениями, вводимыми в США с целью сдерживания распространения коронавируса. Значение показателя упало до рекордно низкого уровня в минус 78,2 пункта, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что выход из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вряд ли будет быстрым, даже если в ближайшее время удастся предотвратить угрозу распространения заболевания. Она отметила, что возврат экономики к докризисному уровню не произойдет сразу. Потребуется время, прежде чем правительственные ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, будут сняты, а население вновь обретет уверенность в том, что можно безопасно выходить на улицу.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в четверг из-за сохраняющихся опасений по поводу влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на мировую экономику. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 1,22%. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,08%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 1,4%.

Росту тревог по поводу мировой экономики способствовали опубликованные накануне статданные из США. Тем временем, вышедшие в Австралии в четверг статданные показали, что рынок труда страны в марте остался более устойчивым, чем ожидали эксперты. Уровень безработицы вырос до 5,2% в прошлом месяце по сравнению с 5,1% в феврале. При этом показатель оказался ниже прогнозов экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, которые в среднем ожидали безработицу на уровне 5,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок плавно восстанавливаются в четверг утром после сильного падения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США по итогам 12-й недели подряд и прогнозом спроса от Международного энергетического агентства (МЭА). Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $27,94 за баррель, что на 0,9% выше уровня предыдущей сессии. В среду они подешевели на 6,6% до минимума 1 апреля. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени подорожал на 2,23% - до $26,62 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 19,2 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с. Запасы бензина в стране за неделю повысились на 4,9 млн баррелей, дистиллятов - на 6,3 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.

Помимо этого, МЭА обнародовало в среду прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году. МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 2,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,561 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,029 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 апреля снизился на 0,18% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,15%, опустившись до 662,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Лента БО-001Р-03" (-1,47%), "РЖД-001P-17R" (-0,98%) и "РЖД-001P-16R" (-0,8%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-01R" (+0,89%), "Фольксваген Банк-001Р-03" (+0,48%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) планирует 17 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 002P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,15-7,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года в диапазоне 7,28-7,38% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 24 апреля. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в феврале текущего года, разместив сразу два выпуска облигаций объемом по 15 млрд рублей каждый. Ставка купона по выпуску 3-летних бондов серии 002P-03R установлена на уровне 6,25% годовых, ставка 7-летнего выпуска серии 002P-02R - 6,65% годовых.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 19-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 6,2% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

ООО "Концессии водоснабжения" установило ставку 4-го купона облигаций 4-й серии в размере 9% годовых. Облигации объемом 1,1 млрд рублей размещены в апреле 2017 года. Срок обращения бумаг - 5 тыс. 157 дней (примерно 14 лет и 2 месяца). Облигации имеют годовые купоны, ставка текущего купона - 10,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 3-14-го купонов погашается по 7,692% от номинала. Программа классических облигаций компании объемом 7,5 млрд рублей была зарегистрирована в октябре 2015 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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