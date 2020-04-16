Рубль скорее будет консолидироваться или слабеть, чем устойчиво укрепляться - "Открытие Брокер"

Рубль скорее будет консолидироваться или слабеть, чем устойчиво укрепляться. Его время наступит тогда, когда в мировой экономике появятся признаки восстановления деловой активности, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль в среду не смог противостоять падению нефти и ухудшению прогнозов.

Минфин провёл достаточно сильные аукционы ОФЗ. На первом аукционе были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Удалось разместить бумаги на 34,854 млрд рублей по номиналу при спросе 68,231 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,56%. Аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года реализовал бумаги на 62,111 млрд рублей по номиналу при спросе 77,366 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,78%. Подобные доходности говорят о вероятности повышения ставки ЦБ РФ на 25-50 базисных пункта, отмечает ведущий аналитик Андрей Кочетков. Впрочем, вряд ли регулятор будет менять денежную политику на ближайших заседаниях. Статистика по нерезидентам пока не радует, указывает он. В марте продали ОФЗ на 161 млрд рублей. Вероятно, что шок от прогнозов МВФ и МЭА всё же пройдёт относительно быстро и рынок стабилизируется, но говорить о возвращении нефти к росту пока весьма рано.

"Поэтому и рубль скорее будет консолидироваться или слабеть, чем устойчиво укрепляться. Его время наступит тогда, когда в мировой экономике появятся признаки восстановления деловой активности", - указывает А. Кочетков.