Фундаментально российская валюта выглядит все-таки слабо - "Алор Брокер"

Курс рубля сейчас целиком находится в руках Банка России. Похоже, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, что его усилия по укреплению рубля не пропали даром: в среду Минфин сумел разместить ОФЗ почти на 100 млрд руб. "Интерес к рублевым обязательствам России окажет среднесрочную поддержку рублю, но фундаментально российская валюта выглядит все-таки слабо, и нового движения выше отметки 75 исключать нельзя. С утра на малоликвидном пока рынке Форекс пара доллар/рубль торгуется в районе 75", - пишет он в своем комментарии.