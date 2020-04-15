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15 апреля 2020 года 19:45

Рубль вечером падает к доллару и евро на фоне очередного обвала нефти

Москва. 15 апреля. Доллар и евро существенно дорожают, торгуясь на "Московской бирже" в среду вечером на максимумах за неделю; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине вслед за нефтью, демонстрирующей очередной обвал на опасениях дальнейшего сокращения спроса из-за состояния глобальной экономики в условиях пандемии COVID-19 и на фоне ростов запасов в США.

Курс доллара США составил 75,19 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,19 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,01 руб./EUR1, подорожав на 1,85 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,03 рубля - до 78,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует значительное падение к доллару и евро на вечерних торгах вслед за динамикой нефти, цены на которую снижаются в пределах 5-6% на опасениях дальнейшего сокращения спроса из-за состояния глобальной экономики в условиях пандемии COVID-19 и на данных о росте запасов в США.

Вышедшие в среду данные макроэкономической статистики в США указали на рекордное падение розничных продаж и промпроизводства в марте, что усугубило массовый выход трейдеров из рисковых активов.

Розничные продажи в США в марте упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это максимальное падение продаж за все время с начала ведения статистики в 1992 году. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, такие как социальное дистанцирование, самоизоляция и ограничения на поездки, сильно ударили по розничным продажам, на долю которых приходится примерно четверть всех потребительских расходов населения, отмечает The Wall Street Journal.

Тем временем падение промпроизводства в США в марте стало максимальным с января 1946 года. Объем промышленного производства упал на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения на 4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно последним оценкам МВФ, мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. В 2020-2021 годах приостановка экономической активности может обойтись миру в $9 трлн, отметила во вторник главный экономист МВФ Гита Гопинат, добавив, что это больше суммарного годового ВВП Японии и Германии.

Если исходить из того, что пандемия и усилия по ее обузданию в большинстве стран достигнут пика во втором квартале, а во второй половине года распространение коронавируса пойдет на спад, то мировой ВВП в 2020 году сократится на 3%, прогнозирует МВФ. Это хуже, чем во время предыдущего кризиса, когда ВВП сократился на 0,1%, и ниже январского прогноза МВФ, предполагавшего рост экономики на 3,3%.

Мировой спрос на нефть упадет на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) в 2020 году, сообщило МЭА в ежемесячном отчете, опубликованном в среду. По оценке МЭА, мировой спрос на нефть в апреле будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году. Во втором полугодии ожидается, что восстановление спроса на нефть будет постепенным. МЭА также оценивает, что мировые запасы нефти в мае превысят объем свободных мощностей нефтехранилищ.

Текущий переизбыток нефти в мире оценивается в 15-20 млн б/с, снижение спроса по итогам года может составить 8 млн б/с, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. При этом, по его словам, доступные мощности хранения могут быть заполнены в течение ближайших четырех-пяти недель.

Еще около 10 стран мира заявили о готовности оказывать поддержку в усилиях по балансировке рынка нефти, кроме стран-участников сделки ОПЕК+, также заявил Новак в ходе совещания. Он отметил, что "на прошлой неделе прошла встреча министров стран G20, где участвовали все министры и почти все производители, в том числе США, Норвегия, Канада, Бразилия отметили солидарность с усилиями ОПЕК+ и о собственном снижении добычи". "Таким образом, в общей сложности в первые месяцы соглашения страны-производители могут снизить суточную добычу нефти примерно на 15-20 млн б/с", - сказал Новак.

Цены на нефть усилили падение на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США, указавших на рост запасов нефти в стране по итогам 12-й недели подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшилась на 6,55% - до $27,66 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5,04% - до $26,02 за баррель. Котировки майских контрактов на WTI в ходе торгов в среду падали до $19,2 за баррель, что является минимумом с 2002 года, сообщило агентство Bloomberg.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 19,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, в среду рубль активно дешевеет к доллару и евро вслед за котировками нефти, которая с начала недели потеряла в цене уже около 3$ за баррель, или 10%. "Это происходит на фоне ожидания инвесторами краткосрочного провала спроса на нефть в апреле-июне, что, несмотря на успех сделки ОПЕК+, приведет к переизбытку на рынке и продолжит давить на цены энергоресурсов. Еще одним фактором ослабления является негативная макростатистика из США, которая ухудшает ожидания рынка о влиянии пандемии на экономику и может спровоцировать новый виток выхода инвесторов из рисковых сегментов, в том числе рублевого. Операции ЦБ и Минфина продолжают поддерживать курс рубля около 75 руб./$1 и 82 руб./EUR1, при этом потенциал для укрепления российской валюты остается ограниченным до разрешения ситуации на нефтяном рынке", - подчеркнул Кадулин.

"Текущее ослабление рубля вполне укладывается в рамки коррекции после мощного укрепления с начала прошлой недели. Кроме того, нельзя отрицать эмоционального влияния рынка нефти. Между тем в ряде стран уже рассматривают варианты частичной отмены карантинных мер, что также должно привести к росту потребления топлива, а в глобальном плане - к улучшению настроений инвесторов", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нерезиденты в марте 2020 года купили иностранной валюты в рублевом эквиваленте и продали ценных бумаг на российском рынке больше, чем в конце 2014 года, но реакция российского финансового рынка на столь значительный шок оказалась достаточно сдержанной - всплеск волатильности курса рубля был заметно меньше уровня 2014 года, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Нерезиденты и дочерние иностранные банки в марте приобрели валюту на рынке на сумму, эквивалентную 389,4 млрд рублей, что больше соответствующих показателей 2014-2015 годов.

ЦБ РФ 13 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 12,87 млрд рублей, следует из данных Банка России. ЦБ РФ 10 апреля продал валюту на 12,9 млрд рублей, 9 апреля - на 13 млрд рублей, 8 апреля - на 13,2 млрд рублей, 6 и 7 апреля - на 13,4 млрд рублей и 13,2 млрд рублей соответственно. Таким образом, на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 65,7 млрд рублей.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 16 апреля на 39,95 копейки, до 73,7145 руб./$1, и поднял курс евро на 55,45 копейки, до 80,6731 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся на 74,03 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,0444 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,0993 рубля и составил 74,2957 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 283,89 млн, из которых $782,882 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 501,008 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 57,87 рубля, до 80,7887 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:08 МСК прибавил 94,56 рубля и составил 81,1056 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR699,175 млн, из которых EUR162,871 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR536,304 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный поднялась на 1 б.п. - до 6,22% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,37%, 6,53% и 6,64% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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