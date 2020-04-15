Barclays ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов, до 5%, в III квартале 2020г

Barclays ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов - до 5,5% - в апреле и еще на 50 базисных пунктов - до 5% - в июне текущего года, говорится в обзоре инвестбанка.

Аналитики Barclays считают, что снижение давления на курс рубля (он укрепился с момента проведения последнего заседания совета директоров ЦБ по ставке 20 марта) в сочетании с более низкой, чем предполагалось ранее, экономической активностью и относительно высокой реальной ставкой позволят ЦБ РФ понизить ключевую ставку в апреле и июне.

"Фундаментальные показатели РФ по-прежнему выглядят сильными по сравнению с аналогами с развивающихся рынков", - отмечается в обзоре.