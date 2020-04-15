Цены большинства выпусков евробондов РФ в среду снизились на фоне бегства инвесторов от рисков

Москва. 15 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне новой волны бегства глобальных инвесторов от рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене благодаря активизации спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 39 базисных пунктов по отношению к закрытию 14 апреля и составила 113,3% от номинала, что соответствует доходности 2,93% годовых (рост на 12 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 3 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 102,89% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 0,17% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 14 базисных пунктов, до 276 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились на 197 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 129,54% от номинала (доходность выросла на 11 пунктов, до 3,93% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 183 базисных пункта - до 125,43% от номинала (доходность выросла также на 11 пунктов и составила 3,89% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению ко вторнику на 25 базисных пунктов - до 110,13% от номинала, что соответствует доходности 2,93% годовых (рост на 4 пункта к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 43 базисных пункта, до 109,28% от номинала (доходность выросла на 12 пунктов - до 2,05% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 227 базисных пунктов - до 123,75% от номинала (доходность выросла на 11,5 пункта и составила 3,835% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене на 56 базисных пунктов, до 107,95% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов, до 3,01% годовых).

"Сегодня наблюдаются активные продажи на всех мировых рынках, и российские бумаги также оказались под давлением. В результате доходность десятилетних евробондов РФ выросла в среду на 8 базисных пунктов, до 3,08%годовых. При этом процентные ставки десятилетних US Treasuries, напротив, снизились на 11 базисных пунктов, до 0,64% годовых. То есть наблюдается классическое бегство от рисков. Мировые рынки за последние две недели достаточно сильно выросли в рамках восстановительного коррекционного движения. Но на текущий момент факторы для продолжения роста фактически исчерпаны. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из США, в частности, по розничным продажам, оказалась крайне негативной. Начавшийся в Соединенных Штатах сезон корпоративных отчетностей за первый квартал также не сулит инвесторам ничего хорошего. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, сохранится высокая волатильность рынков, не исключена новая волна падения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

Розничные продажи в США в марте снизились на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это максимальное падение продаж за все время с начала ведения статистики в 1992 году. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics. Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, такие как социальное дистанцирование, самоизоляция и ограничения на поездки, сильно ударили по розничным продажам, на долю которых приходится примерно четверть всех потребительских расходов населения, отмечает The Wall Street Journal.