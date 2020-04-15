Российские активы под давлением - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в среду оказался под давлением внешнего фона, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Поводом к продажам послужила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 27,5 доллара за баррель, теряя более 7%.

"Также поддержку "медведям" оказала динамика западных фондовых площадок. - отмечает эксперт банка. - В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 3,7%, а в США после первых полутора часов торгов Dow Jones и S&P500 потеряли 2,7%. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи упал на 5,2%, уйдя ниже 2500 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Татнефти, Лукойла, ИнтерРАО и Роснефти, упавшие более чем на 7%. Лучше рынка торговались ФосАгро, на фоне роста продаж удобрений, и EN+, прибавившие 0,9% и 0,5% соответственно. Отметим, что "медведям" удалось перехватить инициативу у сопротивления на уровне 2700 пунктов и возобновить нисходящую динамику. Подтверждением развития данного тренда станет уход рынка ниже 2400 пунктов. При этом ближайшей целью снижения могут выступать годовые минимумы, установленные в марте в районе 2100 пунктов".