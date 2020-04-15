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15 апреля 2020 года 17:25
Доллар США снова на коне - Saxo Bank
Вторник принес продолжение ралли рисковых настроений, связанного с неограниченным предоставлением ликвидности от ФРС, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Соответственно, продолжилось и ослабление USD, но к началу сессии среды в Европе доллар развернулся вверх, отметив важный рубеж. "Пока крупные банки и многие наблюдатели продвигают идею "не надо бороться с ФРС", мы отмечаем, что состояние основной экономики важнее в длительной перспективе, чем скачок риск-аппетита, - пишет Джон Харди. - Усилия ФРС по вливанию ликвидности в основном нацелены на поддержку ликвидных биржевых компаний, которые дают лишь малую долю рабочих мест США. А вот малым и средним предприятиям, составляющим более 80% рабочих мест страны, такие масштабы помощи либо недоступны, либо доступны на худших условиях. Федрезерв может махнуть волшебной палочкой и создать механизм, мгновенно спасающий какого-нибудь эмитента "мусорного" долга, а поддержка малого и среднего бизнеса идет медленно, слабо и часто принимает форму кредита. Настроение "не надо бороться с ФРС" в последние недели ослабило USD, но судя по сегодняшним движениям цен и по технической ситуации во многих долларовых парах, только что на рынке произошел значимый разворот, дающий "быкам" возможность вернуться в игру на повышение USD". Кроме обычного колебания рисковых настроений на разных рынках, которое отрабатывает и форекс, эксперт Saxo Bank отметил дополнительный фактор риска для валют, привязанных к нефти (Федрезерву трудновато поместить нефть на свой баланс, хотя он бы наверняка это сделал, если бы придумал, как): МЭА спрогнозировало гигантское падение спроса на весь 2020 год. "На нефтяном рынке наблюдается сильнейшее контанго: контракт ближайшего месяца на марку Brent торгуется около 28 долл. США за баррель (а еще утром было 30 долларов...), тогда как декабрьский - выше 38 долларов. Если хранилища в течение месяца или двух окажутся заполнены до отказа, а спрос не восстановится так быстро, как многие надеются, то низкие цены могут удержаться гораздо дольше, чем предполагает рынок. Это ставит под угрозу CAD, NOK и RUB", - указывает Д. Харди. Всё больше беспокойства вызывает у эксперта банка Европа. Президент Италии Конте высказался против соглашения, которое его министр финансов одобрил на встрече Еврогруппы на прошлой неделе. Он заявил, что никогда не согласится на принятие финансирования от Европейского стабилизационного механизма, опасаясь, что "европейская тройка" поступит с Италией так же, как с Грецией во время долгового кризиса в ЕС. Итальянские гособлигации во вторник подверглись тяжелой распродаже, в некоторой степени продолжившейся и в среду. "От следующей встречи глав государств Евросоюза будет в большой степени зависеть, усилятся ли принципиальные внутренние проблемы ЕС. Как отметил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, реальная сумма помощи, о которой Еврогруппа договорилась в прошлый четверг, составляет лишь малую долю от полутриллиона евро, попавшего в заголовки новостей", - подчеркиваетДжон Харди.
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15 апреля 2020 года 19:50
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.15 апреля 2020 года 19:45
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.15 апреля 2020 года 18:42
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.15 апреля 2020 года 18:15
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на природный газ с текущих уровней и занимает "бычью" позицию
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.15 апреля 2020 года 17:46
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Русснефть" (MOEX: RNFT) с 490 рублей до 360 рублей за штуку на фоне падения цен на нефть в рублевом выражении, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука. При этом рекомендация "продавать" для этих... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:01
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.15 апреля 2020 года 16:43
Вероятность V-образного восстановления мировой экономики, на взгляд специалистов "ВТБ Капитала", невелика, так как процесс отмены карантинных мер и других ограничений не будет ни быстрым, ни равномерным, сообщается в их обзоре. МВФ представил довольно мрачный прогноз развития экономической... читать дальше
.15 апреля 2020 года 16:28
Текущее ослабление рубля вполне укладывается в рамки коррекции мощного укрепления с начала прошлой недели, кроме того, нельзя отрицать эмоционального влияния рынка нефти, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль слабел вместе с нефтью и фондовым рынком, констатирует ведущий аналитик... читать дальше
.15 апреля 2020 года 16:12
Унция золота может подешеветь до $1675-1701, вернувшись в диапазон, в котором цены держались сравнительно недавно - Sberbank CIB
Унция золота может подешеветь до $1675-1701, вернувшись в диапазон, в котором цены держались сравнительно недавно, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Цены на золото в первой половине вторника выросли более чем на $35 за унцию с... читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:56
Снижение цен на золото в рамках торговой сессии среды на 1% (в район $1752 за тройскую унцию) связано с технической коррекцией после сильного роста в прошедшие недели. С локальных минимумов 16 марта котировки выросли более чем на 20%, поэтому откат в рамках сохраняющейся высокой волатильности на... читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:47
Москва. 15 апреля. Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в среду днем; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине вслед за котировками нефти, ускорившими снижение на опасениях дальнейшего сокращения спроса из-за состояния глобальной экономики в условиях пандемии COVID-19. читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:45
Банки могут продолжить повышать свои процентные ставки, несмотря на снижение ставки ЦБ - "Велес Капитал"
На внутреннем финансовом рынке в 2020 году может сложиться своего рода уникальная ситуация: ЦБ РФ снизит ключевую ставку, но при этом процентные ставки банков продолжат расти. Так, банки могут продолжить повышать свои кредитные ставки, просто не желая кредитовать заемщиков в условиях повышенных... читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:26
Пока меры властей не затрагивают наиболее востребованные, с точки зрения бизнеса, сферы - Райффайзенбанк
Меры властей по поддержке экономики пока не затрагивают наиболее востребованные, с точки зрения бизнеса, сферы, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Правительство в скором времени опубликует второй пакет мер поддержки экономики. Судя по информации в СМИ, отмечают аналитики Райффайзенбанка, общая... читать дальше
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