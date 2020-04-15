Текущее ослабление рубля вполне укладывается в рамки коррекции - "Открытие Брокер"

Текущее ослабление рубля вполне укладывается в рамки коррекции мощного укрепления с начала прошлой недели, кроме того, нельзя отрицать эмоционального влияния рынка нефти, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль слабел вместе с нефтью и фондовым рынком, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов среды баррель Brent стоил около 2130 рублей. Ставки MosPrime составляли 6,13% на день, 6,22% на неделю и 6,37% на месяц.

Однако долговой рынок все же игнорирует негативный фон, отмечает эксперт компании. Минфин провёл аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Удалось разместить бумаги на 34,854 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,56%. На втором аукционе спрос может оказаться менее сильным, так как будут предложены бумаги с погашением в 2030 году.

"Текущее ослабление рубля вполне укладывается в рамки коррекции мощного укрепления с начала прошлой недели. Кроме того, нельзя отрицать эмоционального влияния рынка нефти. Между тем в ряде стран уже рассматривают варианты частичной отмены карантинных мер, что также должно привести к росту потребления топлива, а в глобальном плане к улучшению настроений инвесторов", - пишет А. Кочетков.