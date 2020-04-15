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15 апреля 2020 года 16:43
Вероятность V-образного восстановления мировой экономики невелика - "ВТБ Капитал"
Вероятность V-образного восстановления мировой экономики, на взгляд специалистов "ВТБ Капитала", невелика, так как процесс отмены карантинных мер и других ограничений не будет ни быстрым, ни равномерным, сообщается в их обзоре. МВФ представил довольно мрачный прогноз развития экономической ситуации. В этом году фонд прогнозирует падение мирового ВВП на 3,8% – самое большое со времен Великой депрессии 1930-х годов и более значительное, чем в 2009 г., когда в результате глобального финансового кризиса мировой ВВП снизился всего на 0,1%. "Отметим, что в 2009 г. смягчить негативные последствия кризиса для глобальной экономики удалось прежде всего благодаря масштабным мерам фискального стимулирования, принятым властями Китая", - пишет экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. Значительное ослабление спроса во всех странах мира стало причиной пересмотра прогнозов прибылей компаний индекса S&P 500. "На наш взгляд, вероятность V-образного восстановления мировой экономики невелика – просто потому, что процесс отмены карантинных мер и других ограничений не будет ни быстрым, ни равномерным", - указывает Н. Маккиннон. Чтобы реанимировать производство и восстановить нарушенные цепочки поставок, понадобится время. В ходе последнего опроса фонд-менеджеров, который регулярно проводит Bank of America, в качестве основного риска большинство респондентов назвали вторую волну COVID-19. Кроме того, как показывает опыт, в периоды пострецессионного восстановления потребители обычно не спешат наращивать расходы, во всяком случае на то, что не относится к товарам и услугам первой необходимости, отмечает специалист "ВТБ Капитала". Потребители – особенно самозанятые или малообеспеченные – могут задуматься о том, что им также нужно иметь накопления на случай очередного экономического шока. По мнению экономиста, в этом есть и положительная сторона: рост сбережений частного сектора в некоторой мере смягчит резкое увеличение дефицита в государственном секторе из-за мер фискального стимулирования, что особенно актуально для США, где еще до наступления рецессии дефицит бюджета составлял 5% ВВП. Учитывая объявленные фискальные программы, а также ожидаемую программу финансирования инфраструктуры на общую сумму 2 трлн долл., дефицит госбюджета США в текущем финансовом году может достичь почти 20% ВВП, при этом Минфину страны придется привлекать на рынке долга около 3 трлн долл. "Эти заимствования будут по большей части абсорбированы Федрезервом, что приведет к дальнейшему увеличению его баланса, который в настоящий момент уже составляет 6,1 трлн долл. (последние данные будут опубликованы в четверг вечером в отчете H.4.1). ЕС принял сравнительно скромную программу фискального стимулирования, поскольку не смог создать долговой союз и согласовать выпуск "коронабондов". Фискальная поддержка стран региона опирается на Европейский стабилизационный механизм, в рамках которого предоставление кредитования требует от заемщика выполнения определенных условий. Так что низкие темпы экономического роста и инфляции, преследовавшие валютный союз с момента его создания, по всей вероятности, останутся с ним и в будущем", - пишет Нил Маккиннон. "Глобальные инициативы в области стимулирования экономики уже достигли 4,7% мирового ВВП, что более чем вдвое превышает размер фискального стимулирования во время прошлого финансового кризиса. Запуск Федрезервом разнообразных стимулирующих программ (в среду, например, стартует программа покупки коммерческих бумаг) существенно расширяет мандат регулятора и вызывает опасения по поводу возможного скачка инфляции. Рост денежной массы в США уже ускоряется, хотя, как мы отмечали во вчерашнем материале, тенденция к снижению скорости обращения денег нивелирует влияние роста денежной массы на инфляцию. Предыдущие программы количественного смягчения не имели инфляционного эффекта, поскольку количественное смягчение – это, по сути, обмен активами, и деньги, которые Федрезерв закачивал на рынок, покупая облигации, в основном продолжали циркулировать между ФРС, Минфином США и первичными дилерами, практически не попадая в реальную экономику. Помимо этого роль дополнительного источника дефляционного давления в кратко- и среднесрочной перспективах будет играть высокий уровень глобального долга, - отмечает в обзоре специалист "ВТБ Капитала". - Однако многие инвесторы знают, что монетарная экспансия, особенно с целью финансирования стремительно растущего государственного долга, в прошлом часто приводила к неуправляемой инфляции (которая, в свою очередь, может снизить реальную стоимость долга). И именно это может стать следующей серьезной проблемой для финансово-экономических властей многих стран. Такая перспектива благоприятствует долгосрочному росту цен на золото, и многие центральные банки уже начали наращивать свои золотые резервы, стремясь застраховаться от потенциального обесценения бумажных валют (включая и доллар)".
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