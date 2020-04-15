.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Банки могут продолжить повышать свои процентные ставки, несмотря на снижение ставки ЦБ - "Велес Капитал"
.
15 апреля 2020 года 15:45
Банки могут продолжить повышать свои процентные ставки, несмотря на снижение ставки ЦБ - "Велес Капитал"
На внутреннем финансовом рынке в 2020 году может сложиться своего рода уникальная ситуация: ЦБ РФ снизит ключевую ставку, но при этом процентные ставки банков продолжат расти. Так, банки могут продолжить повышать свои кредитные ставки, просто не желая кредитовать заемщиков в условиях повышенных экономических рисков, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. По его мнению, до конца первой половины текущего года Банк России вряд ли изменит ключевую ставку, а вот далее, до конца 2020 года, существует три сценария: негативный, при котором ключевая ставка останется на уровне 6% годовых; базовый сценарий - 5,75% годовых, позитивный - 5,5% годовых к концу года. "Судя по последней риторике Банка России и комментариям его руководителя, в целом регулятор готов возобновить снижение ключевой ставки уже в этом году. Пока все инфляционные риски ЦБ видит лишь в краткосрочной перспективе, а затем ожидает замедления темпов роста инфляции из-за существенного сжатия внутреннего и внешнего спроса. В результате на рынке может сложиться уникальная ситуация: ЦБ снизит ключевую ставку, но при этом ставки банков продолжат расти. Так, банки могут продолжить повышать свои кредитные ставки, просто не желая кредитовать заемщиков в условиях повышенных экономических рисков. Или, например, они будут отказывать в основной массе заявок на кредиты, хотя формально ставки и не будут повышаться. В этих условиях ключевая роль будет отводиться мерам ЦБ по поддержке кредитования населения и бизнеса. Однако пока без административного вмешательства регулятору, вероятно, будет крайне сложно стимулировать банки продолжать кредитовать. Не исключено, что такое административное вмешательство будет по ипотечным кредитам, иначе этот рынок ждет серьезное замедление с соответствующими проблемами для строительства и недвижимости", - полагает Кравченко. В целом ситуация с ликвидностью в банковском секторе остается комфортной, считает специалист "Велес Капитала", об этом свидетельствует как сохранение низких ставок по пассивам, так и сохраняющийся интерес банков к размещению свободных средств на депозитах в ЦБ. "ЦБ помогал ликвидностью банкам через операции РЕПО лишь в незначительном объеме, а с середины прошлой недели и вовсе не проводил аукционы по этим операциям, - отметил Кравченко. - Впрочем, есть проблемы неравномерного распределения ликвидности в банковской системе, отсюда и ситуация, когда одни банки размещают средства в ЦБ, а другие, наоборот, занимают у него. Однако они существовали и задолго до сегодняшнего кризиса". "Основную угрозу для банков на сегодняшний день представляет ожидаемое ухудшение качества активов. Масштабы экономических последствий и роста просрочки от сегодняшнего вирусного кризиса могут оказаться гораздо существеннее, чем в предыдущие кризисные периоды, природа которых была более-менее понятна и прогнозируема", - уверен эксперт. "Меньше всего пострадают госбанки и крупные кредитные организации, располагающие сильной корпоративной клиентской базой. В случае трудностей они смогут рассчитывать на поддержку государства - как прямую, так и в адрес корпоративных заемщиков. В серьезной зоне риска находятся небольшие банки, объем бизнеса которых позволял обслуживать относительно небольшие компании и предприятия, а также розничные банки, которые окажутся под давлением не только ухудшения качества активов, но и снижения покупательской способности населения", - считает Кравченко. Согласно данным ЦБ, крупнейшие банки уже получили 27 тыс. заявлений от граждан на предоставление кредитных каникул, и это на фоне оттока средств с депозитов. По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал", если распространение эпидемии не удастся взять под контроль, экономические последствия от ограничительных мер могут оказаться гораздо серьезнее кризисов предыдущих лет. "И даже если распространение болезни пойдет на спад, снятие ограничений с бизнеса и других сфер, вероятно, затянется на длительный период, что предполагает серьезные экономические трудности для всех. С точки зрения поддержки населения и бизнеса государством, имеется целый ряд проблем вне зависимости от размера такой поддержки. Например, помощь бизнесу никак не восстанавливает спрос и потребление в условиях ограничительных мер, а населению и небольшим предпринимателям - будет отличаться сложным бюрократическим процессом и сопротивлением со стороны банков, как одних из ключевых "операторов" финансовых мер господдержки", - считает Кравченко.
.
15 апреля 2020 года 19:50
Рынок акций РФ в среду рухнул ниже 2500п по индексу МосБиржи вслед за миром на слабой статистике из США
Москва. 15 апреля. Рынок акций РФ в среду упал вслед за мировыми площадками и нефтью из-за сокращения спроса на сырье в условиях мирового карантина из-за COVID-19, причем негатива добавила слабая статистика из США; индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов, обновив минимум с начала апреля. читать дальше
.15 апреля 2020 года 19:49
Barclays ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов, до 5%, в III квартале 2020г
Barclays ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов - до 5,5% - в апреле и еще на 50 базисных пунктов - до 5% - в июне текущего года, говорится в обзоре инвестбанка. Аналитики Barclays считают, что снижение давления на курс рубля (он укрепился с момента проведения последнего... читать дальше
.15 апреля 2020 года 19:45
Москва. 15 апреля. Доллар и евро существенно дорожают, торгуясь на "Московской бирже" в среду вечером на максимумах за неделю; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине вслед за нефтью, демонстрирующей очередной обвал на опасениях дальнейшего сокращения спроса из-за состояния глобальной экономики в условиях пандемии COVID-19 и на фоне ростов запасов в США. читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:54
Москва. 15 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне новой волны бегства глобальных инвесторов от рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене благодаря активизации спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:42
Российский фондовый рынок в среду оказался под давлением внешнего фона, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Поводом к продажам послужила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 27,5 доллара за баррель,... читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:15
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на природный газ с текущих уровней и занимает "бычью" позицию
Распродажа на рынках природного газа выглядит более мягкой по сравнению с тем, что происходит на рынке нефти, поскольку их не так сильно касается политика и они больше зависят от погодных условий, чем от экономики, говорится в комментарии Julius Baer. "Снижение производства позволит избежать... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:46
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Русснефть" (MOEX: RNFT) с 490 рублей до 360 рублей за штуку на фоне падения цен на нефть в рублевом выражении, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука. При этом рекомендация "продавать" для этих... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:25
Вторник принес продолжение ралли рисковых настроений, связанного с неограниченным предоставлением ликвидности от ФРС, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Соответственно, продолжилось и ослабление USD, но к началу сессии среды в Европе доллар развернулся... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:01
Julius Baer пересматривает в сторону повышения прогноз по котировкам золота на ближайшие три месяца - до 1700 долларов за унцию, говорится в комментарии компании. "Котировки золота вернулись к уровням выше 1700 долларов за унцию. Мы полагаем, что рынок учитывает в цене более негативный сценарий,... читать дальше
.15 апреля 2020 года 16:43
Вероятность V-образного восстановления мировой экономики, на взгляд специалистов "ВТБ Капитала", невелика, так как процесс отмены карантинных мер и других ограничений не будет ни быстрым, ни равномерным, сообщается в их обзоре. МВФ представил довольно мрачный прогноз развития экономической... читать дальше
.15 апреля 2020 года 16:28
Текущее ослабление рубля вполне укладывается в рамки коррекции мощного укрепления с начала прошлой недели, кроме того, нельзя отрицать эмоционального влияния рынка нефти, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль слабел вместе с нефтью и фондовым рынком, констатирует ведущий аналитик... читать дальше
.15 апреля 2020 года 16:12
Унция золота может подешеветь до $1675-1701, вернувшись в диапазон, в котором цены держались сравнительно недавно - Sberbank CIB
Унция золота может подешеветь до $1675-1701, вернувшись в диапазон, в котором цены держались сравнительно недавно, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Цены на золото в первой половине вторника выросли более чем на $35 за унцию с... читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:56
Снижение цен на золото в рамках торговой сессии среды на 1% (в район $1752 за тройскую унцию) связано с технической коррекцией после сильного роста в прошедшие недели. С локальных минимумов 16 марта котировки выросли более чем на 20%, поэтому откат в рамках сохраняющейся высокой волатильности на... читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:47
Москва. 15 апреля. Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в среду днем; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине вслед за котировками нефти, ускорившими снижение на опасениях дальнейшего сокращения спроса из-за состояния глобальной экономики в условиях пандемии COVID-19. читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:26
Пока меры властей не затрагивают наиболее востребованные, с точки зрения бизнеса, сферы - Райффайзенбанк
Меры властей по поддержке экономики пока не затрагивают наиболее востребованные, с точки зрения бизнеса, сферы, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Правительство в скором времени опубликует второй пакет мер поддержки экономики. Судя по информации в СМИ, отмечают аналитики Райффайзенбанка, общая... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.