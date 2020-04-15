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15 апреля 2020 года 15:56

Откат золота временный, впереди рост до $1800 за унцию - "БКС Брокер"

Снижение цен на золото в рамках торговой сессии среды на 1% (в район $1752 за тройскую унцию) связано с технической коррекцией после сильного роста в прошедшие недели. С локальных минимумов 16 марта котировки выросли более чем на 20%, поэтому откат в рамках сохраняющейся высокой волатильности на рынке вполне возможен, считает эксперт компании "БКС Брокер" Дмитрий Пучкарев.

По его оценке, на среднесрочной дистанции котировки золота могут возобновить рост, поддерживаемые мягкой денежно-кредитной политикой мировых центробанков и падением реальных ставок. В условиях ухода инвесторов в защитные активы и ожиданий роста инфляции нельзя исключать подъема цен до $1800 за унцию на горизонте нескольких недель, считает собеседник "Интерфакса".

На коррекционном движении драгоценного металла снижаются акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,8%) и Polymetal (MOEX: POLY) (-3,6%). Как и золото, бумаги обеих компаний сильно выросли за последнее время и обновили исторические максимумы: "Полюс" с 16 марта прибавил 53%, "Полиметалл" - 44%. На фоне столь сильного подъема технический откат не выглядит чем-то необычным.

Тем не менее, несмотря на коррекцию акции золотодобывающих компаний в среду выглядят более устойчиво в сравнении с индексом МосБиржи. Сказывается репутация защитных активов. Обе бумаги локально перегреты и оцениваются рынком дороже, чем другие представители добывающей отрасли, однако на это есть объективные фундаментальные причины. Несмотря на внушительный подъем в последние недели, потенциал роста обеих бумаг сохраняется в среднесрочной перспективе, считает Пучкарев.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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