Потенциал снижения доходностей длинных и среднесрочных ОФЗ весьма ограничен - Райффайзенбанка

Потенциал снижения доходностей длинных и среднесрочных ОФЗ весьма ограничен, даже если реализуется еще одно снижение ключевой ставки в этом году, говорится в обзоре Райффайзенбанка. При текущем рубле и уровне рублевых доходностей ОФЗ более интересны долларовые евробонды РФ, полагает аналитик банка Станислав Мурашов.

"Минфин предлагает на аукционах в среду 6-летние ОФЗ 26229 (YTM 6,52% = RUONIA + 100 б.п.) и 10-летние ОФЗ 26228 (YTM 6,72% = RUONIA + 120 б.п.) без ограничения на объем (доступные остатки – 255 млрд руб. и 236 млрд руб., соответственно). Такое предложение (среднесрочные и длинные бумаги) ведомство решило сделать в ответ на то, что рынок ОФЗ с середины марта продемонстрировал сильное восстановление, практически вернувшись на уровни, сложившиеся до обесценения рубля и падения цен на нефть ниже 30 долл./барр.", - указывает С. Мурашов.

По мнению эксперта Райффайзенбанка, за последние 4 недели длинные ОФЗ выглядели сильно лучше в сравнении с другими локальными долгами GEM: лишь цены ОФЗ продемонстрировали V-образную динамику. Сейчас доходности длинных бумаг большинства GEM выше, чем у ОФЗ, несмотря на то, что в РФ ключевая ставка остается одной из самых высоких. "В этой связи, на наш взгляд, рынок ОФЗ станет последним, куда начнет возвращаться спрос нерезидентов, - резюмирует Станислав Мурашов. - Кроме того, в условиях низких цен на нефть произошел пересмотр и кредитных рисков (которые раньше в лучшую сторону выделяли РФ в сегменте GEM). Мы считаем, что потенциал для снижения доходностей длинных и среднесрочных ОФЗ весьма ограничен, даже если реализуется еще одно снижение ключевой ставки в этом году (на которое явно намекал ЦБ РФ). При текущем рубле и уровне рублевых доходностей ОФЗ мы считаем более интересными долларовые евробонды РФ".