Российский рынок акций в течение дня будет идти вниз на фоне снижения цен на нефть и роста количества инфицированных Covid-19 - Альфа-банк

Российский рынок акций в среду будет идти вниз на фоне снижения цен на нефть и роста количества инфицированных Covid-19, нисходящий тренд в течение дня продолжится на фоне снижения азиатских рынков, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Цены на нефть в среду утром снизились – Brent опустилась на 1,7% до 29,09 долл./барр. на фоне разочарований рынка в связи с условиями новой сделки OPEC+. Сегодня мы ожидаем снижения рынка по всем секторам. В лидерах падения, вероятно, будут бумаги нефтегазовых компаний. Ралли курса рубля, судя по всему, тоже сойдет на нет, так как цена на Brent опустились ниже отметки $30/барр., что спровоцирует уход инвесторов из компаний, ориентированных на российский рынок, в частности банков и продовольственных ритейлеров", - отмечают аналитики банка.