Рубль падает к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дешеветь нефти

Москва. 15 апреля. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти на опасениях дальнейшего снижения спроса из-за состояния глобальной экономики в условиях пандемии COVID-19.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,4-73,57 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,46 руб./$1 (+45,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 80,5 руб./EUR1 (+34 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 40,09 копейки к уровню закрытия вторника, до 76,62 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 14 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 38,14 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов, корректируясь после роста в предыдущие дни на фоне продолжающей снижаться нефти. Участники торгов не уверены в сохранении спроса на рынке энергоносителей в условиях риска усиления рецессии в глобальной экономике из-за пандемии коронавируса.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали заявления Международного валютного фонда о том, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. В 2020-2021 годах приостановка экономической активности может обойтись миру в $9 трлн, отметила во вторник главный экономист МВФ Гита Гопинат, добавив, что это больше суммарного годового ВВП Японии и Германии.

Если исходить из того, что пандемия и усилия по ее обузданию в большинстве стран достигнут пика во втором квартале, а во второй половине года распространение коронавируса пойдет на спад, то мировой ВВП в 2020 году сократится на 3%, прогнозирует МВФ. Это хуже, чем во время предыдущего кризиса, когда ВВП сократился на 0,1%, и ниже январского прогноза МВФ, предполагавшего рост экономики на 3,3%.

В мире, по состоянию на 08:00 МСК среды, зафиксировано 1 млн 982 тыс. 281 подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 126 тыс. 722, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 61 тыс. 296 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 7 тыс. 36.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончался 26 тыс. 41 человек, выявлено 609 тыс. 407 инфицированных COVID-1920.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до 1 мая.

"Планы по открытью страны скоро будут сформулированы окончательно", - сказал Трамп. По его словам, он планирует переговорить с губернаторами всех 50 штатов, для каждого будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.

Цены на нефть эталонных марок возобновили снижение утром в среду после падения до минимума за последние две недели по итогам предыдущих торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 1,79% - до $29,07 за баррель. Во вторник их цена упала на 6,7%, до $29,6 за баррель - минимального уровня с 1 апреля.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,13% - до $27,09 за баррель. Фьючерс на май повысился к этому времени на 0,5% - до $20,19 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена майского контракта опустилась до минимума с 30 марта.

В среду трейдеры ожидают публикации данных об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 апреля, выросли на 13,1 млн баррелей. Аналитики S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 10,1 млн баррелей по итогам прошлой недели.