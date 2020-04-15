Рубль игнорирует новый виток коррекции нефтяных цен - Росбанк

Рубль игнорирует новый виток коррекции нефтяных цен, проведя очередную успешную сессию и укрепив позиции против доллара (USD/RUB 73,0, -0,9%) и евро (EUR/RUB 80,2, -0,2%) во вторник, говорится в комментарии Росбанка Подобная динамика выглядит довольно интересной на фоне падения нефтяных цен более чем на 6% по итогам вчерашней сессии, а также коррекции конкурентных валютных пар - турецкой лиры, южноафриканского ранда.

"Возможно, причина кроется в снижении ликвидности валютного рынка и роста доли участия Банка России на стороне предложения валюты, - полагают эксперты банка. - Нефть марки Urals продолжает торговаться с большим дисконтом к марке Brent (более $6/барр.) и удерживается ниже $25/барр. Это позволяет Банку России осуществлять дополнительную продажу валюты на внутреннем рынке за счет средств от продажи пакета Сбербанка. Публикуемые объемы транзакций запаздывают на два дня, однако в понедельник 13 апреля объем продаж составил порядка $175 млн, из которых только $50 млн приходятся на бюджетное правило Минфина".

Краткосрочный эффект от сделки ОПЕК+ на рубль вызывает у аналитиков Росбанка определенные сомнения. "Аналитики SG показывают, что сделка позволит лишь к концу года компенсировать выпадающий спрос. На этом фоне прогнозы SG по нефти остались неименными: $30/барр. в 2к'20, $35/барр. в 3к'20 и $40/барр. в 4к'20. Однако довольно много вопросов остается в части краткосрочной волатильности сырьевых котировок и контроля за исполнением сделки ОПЕК+, что сохраняет для рубля перспективы весьма волатильного квартала", - заключают эксперты Росбанка.