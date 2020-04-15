Рынок акций РФ утром падает вслед за нефтью, индексы МосБиржи и РТС пробили 2600п и 1100п

Москва. 15 апреля. Рынок акций РФ утром в среду падает вслед за внешними фондовыми площадками и дешевеющей нефтью из-за сокращения спроса на сырье в условиях мирового карантина из-за коронавируса COVID-19, индексы МосБиржи и РТС пробили рубежи 2600 и 1100 пунктов соответственно; растут бумаги фармкомпаний на ожиданиях возможного получения вакцин, новых лекарств и методик лечения.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2562,03 пункта (-2,7%), индекс РТС - 1093,24 пункта (-3,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,6%.

Доллар вырос до 73,84 рубля (+0,84 рубля).

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,6% и -3,8% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,3% и -4,1% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,7%).

Подросли только бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,3%).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основное негативное влияние на индексы оказывает дешевеющая нефть - Brent закрепилась под психологически важной отметкой $30 за баррель.

Соглашение о сокращении добычи ОПЕК++ начнет действовать только в мае, а пока на рынке по-прежнему ощущается превышение предложения над спросом. Сильная поддержка для котировок нефти Brent располагается в районе $27 за баррель, и в среду рынок вполне может пощупать ее на прочность.

Игроки ждут статистику Минэнерго США, где наибольшее значение будут иметь не данные по запасам, а цифры по ежесуточной добыче в Штатах. Не исключено, что скоро рынок начнет трактовать рост запасов как позитивный факт, поскольку заполненность хранилищ станет одним из главных факторов, подталкивающих американских нефтяников к сокращению добычи.

Потенциально очень сильно выглядят акции золотодобывающих "Полюса" и "Полиметалла", которые накануне выступали в лидерах роста. Огромная дополнительная ликвидность, вброшенная в рынок в последние недели, создает риски роста инфляции, лучшей защитой от которой является золото. Однако в среду основной драгоценный металл подешевел на 2% (до $1733 за унцию) и по этим бумагам наблюдается фиксация спекулятивной прибыли. Однако на просадках рекомендуется покупать эти акции среднесрочным инвесторам, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы в среду склонны к фиксации прибыли на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. В США индексы накануне выросли на надеждах на скорое достижение пика пандемии и постепенное снятие ограничений с экономики, как это произошло и в Китае. Реальность, однако, пока далека от оптимистичной, а сезон квартальных отчетностей начался со слабых данных JPMorgan и Wells Fargo.

Смертность в США от коронавируса остается крайне высокой, в то время как президент Трамп призывает к скорейшему снятию карантинных ограничений как минимум в некоторых штатах. Нефть Brent склонна к падению в район $28,5 за баррель. В среду инвесторам предстоит отыграть еженедельный отчет Минэнерго США, а также ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, которые также вряд ли будут содержать положительные сигналы. Для индекса МосБиржи после пробития поддержки 2600 пунктов следующим ориентиром становится уровень 2550 пунктов, считает Кожухова.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, масштабные количественные программы ведущих регуляторов создают базу для размытия ценности денег, а золото является традиционным инструментом спасения. С начала XXI века оно подорожало более чем в шесть раз.

Американский рынок решил сосредоточиться на надеждах скорого перезапуска экономики. Однако результаты корпораций за первый квартал еще не дают полного представления о потерях, которые ждут экономику впереди. В МВФ прогнозируют потерю до $9 трлн у мировой экономики до конца 2021 года. В десяти американских штатах начали разработку плана открытия экономики после ограничительных мер. Пример Китая показывает, что жесткие, а то и жестокие, меры позволяют быстро взять ситуацию под контроль.

Азиатские инвесторы обратили больше внимания на прогнозы МВФ, где ожидают худший спад со времен Великой депрессии. Нефть пытается вернуться к росту, но пока ей сложно противостоять реальной статистике потребления и негативным прогнозам по мировой экономике. Впрочем, в Индии планируют отменить часть ограничительных мер, что должно способствовать резкому повышению спроса на топливо со стороны сельскохозяйственного сектора. Этот фактор может поддержать оптимизм российских инвесторов в среду, считает Кочетков.

В США индексы во вторник завершили торги ростом на 2,4-4% на фоне растущих надежд на прохождение пика пандемии коронавируса в стране и скорое возобновление экономической активности.

Ситуация с распространением коронавируса в штате Нью-Йорк достигла своего пика, заявил губернатор Эндрю Куомо. Директор Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил в эфире американского телеканала NBC News, что Штаты могут достичь пика распространения коронавируса уже в течение этой недели.

Президент США Дональд Трамп сказал, что решение по возвращению экономической активности страны в нормальное русло будет принято в ближайшем будущем. По его словам, общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до 1 мая, причем для каждого из 50 штатов будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.

В США из-за коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации.

Между тем, в Азии в среду преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,6-2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 1,4%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали заявления Международного валютного фонда о том, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. По оценке аналитиков фонда, падение глобального ВВП может составить 3%, в то время как в 2009 году он снизился всего на 0,1%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Как сообщается в пресс-релизе НБК, ставка по однолетним кредитам будет уменьшена до 2,95% с 3,15% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года.

Кроме того, НБК в среду влил 100 млрд юаней ($14,19 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF.

Нефть утром в среду после локальной коррекции возобновила снижение, обновляя минимумы за последние две недели; цена Brent находится на $1,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $28,72 за баррель (-3% и -6,7% во вторник), июньская цена WTI - $26,8 за баррель (-2,2%).

Снижение спроса на нефть перевешивает позитивное влияние соглашения по снижению добычи ОПЕК+, пишет MarketWatch.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 апреля, выросли на 13,1 млн баррелей. От статистики Минэнерго США в среду (17:30 МСК) аналитики S&P Global (SPB: SPGI) Platts ожидают увеличения запасов нефти за неделю на 10,1 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-8,4%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-8,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-4,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+37,8%, до 29,6 рубля - максимум за 4 года), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+10,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+7,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+6,7%).

Спрос на акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" и "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) повысился с начала текущей недели, за неполные три дня акции первой компании взлетели на 146%, второй - на 44%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 18,618 млрд рублей (из них 3,597 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).