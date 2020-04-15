Ключевым фактором, оказывающим влияние на нефтяной рынок, остается спрос на энергоресурсы - "Нордеа банк"

Ключевым фактором, оказывающим влияние на нефтяной рынок, остается спрос на энергоресурсы, который пока не демонстрирует попыток восстановления в условиях продолжения карантина во многих странах-импортерах нефти, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки продолжают снижаться после падения во вторник более чем на 6%. Фьючерсы на Brent в моменте торгуются ниже отметки $29/bbl, WTI - вблизи $20/bbl.

Накануне регулятор нефтяной отрасли Техаса обсуждал возможность скоординированного ограничения нефтедобычи в штате, однако по результатам обсуждения прийти к консенсусу не удалось. Позднее представитель Минэнерго США отметил, что добыча нефти в США будет снижаться естественным образом в условиях низких цен на сырье.

"Тем не менее, ключевым фактором, оказывающим влияние на нефтяной рынок, остается спрос на энергоресурсы, который пока не демонстрирует попыток восстановления в условиях продолжения карантина во многих странах-импортерах нефти, включая Индию и ЕС, - пишут аналитики банка. - Отметим, что Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении запасов сырой нефти на прошлой неделе в Штатах на 13 mb, что также свидетельствует о дисбалансе спроса и предложения сырья на рынке. Мы уже неоднократно отмечали, что в текущих условиях сделка ОПЕК+ не станет драйвером для устойчивого роста котировок. В среду нефтяные контракты могут остаться под давлением, если официальные данные по запасам нефти от Минэнерго США подтвердят вчерашнюю статистику API".