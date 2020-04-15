Возможно улучшение спроса инвесторов на аукционах Минфина в среду - ITI Capital

Снятие неопределенности в вопросе заключения сделки ОПЕК+, а также поступающие позитивные новости о глобальном замедлении темпов распространения коронавируса будут способствовать лучшему спросу инвесторов, в том числе иностранных, на аукционах Минфина, сообщается в комментарии ITI Capital.

Минфин в среду проведет два аукциона по размещению "классических" ОФЗ без установления максимального лимита предложения. В качестве лотов выбраны среднесрочная серия 26229 (погашается в ноябре 2025 г., доступный остаток 255,1 млрд руб.) и 10-летний бенчмарк 26228 (погашение в апреле 2030 г., доступный остаток 235,5 млрд руб.), последний раз задействованные в первичном предложении 26 и 19 февраля 2020 г. соответственно.

Таким образом, отмечают в инвесткомпании, ведомство продолжает тестировать спрос участников, предлагая различные типы инструментов. "Аукционы 8 апреля едва ли можно признать успешными, поскольку размещение флоатера 29013 пришлось отменить из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам, в то время как два других лота (короткая "классическая" серия 25084 и линкер 52002) не нашли спроса на весь предлагаемый объем, - отмечают в ITI Capital. - Мы ожидаем, что результаты размещений сегодня будут более впечатляющими. В то же время конкретная величина привлечения по-прежнему зависит от размера премии, которую будет готово предоставить ведомство. Снятие неопределенности в вопросе заключения сделки ОПЕК+, а также поступающие позитивные новости о глобальном замедлении темпов распространения коронавируса будут способствовать лучшему спросу инвесторов, в том числе иностранных. Не менее важным фактором поддержки станут ожидания скорого снижения ключевой ставки ЦБ России после "голубиной" пресс-конференции главы регулятора в минувшую пятницу".

По мнению специалистов ITI Capital, с учетом всех вышеперечисленных аргументов, а также возросшей потребности Минфина в привлечении внутреннего долга (для компенсации выпадающих доходов бюджета), можно с большой вероятностью предположить, что последующие аукционы едва ли станут провальными. Реакция вторичного рынка на информацию о новом предложении во вторник была незначительной, несколько более заметная волатильность отмечалась в серии 26228.