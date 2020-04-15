Нежелание нерезидентов сокращать позиции в ОФЗ-26229 и ОФЗ-26228 месяц назад может стать фактором поддержки спроса на аукционах в среду - "ВТБ Капитал"

Нерезиденты не спешили сокращать позиции в ОФЗ-26229 и ОФЗ-26228 месяц назад, что может стать фактором технической

поддержки локального спроса на аукционах в среду, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Минфин объявил о проведении сегодня аукционов двух выпусков облигаций с фиксированным купоном – ОФЗ-26229 (YTM 6,51%) и ОФЗ-26228 (YTM 6,68%) – в объеме доступных для размещения остатков, составляющем 255 млрд руб. и 235 млрд руб. соответственно. "Судя по данным Национального расчетного депозитария, в прошлом месяце нерезиденты не спешили сокращать позиции в обеих бумагах, что, как мы полагаем, может стать фактором технической поддержки локального спроса на сегодняшних аукционах. За период с 12 марта по 13 апреля иностранные инвесторы сократили свои позиции в ОФЗ-26228 с 173,3 млрд руб. до 170,7 млрд руб., при этом увеличив позиции в ОФЗ-26229 с 118 млрд руб. до 121,6 млрд руб. На данный момент доля нерезидентов в ОФЗ-26228 и ОФЗ-26229 составляет 80% и 62% соответственно. Отдельно отметим, что сегодня Минфину также предстоит выплатить купоны по ОФЗ на общую сумму 30 млрд руб.", - отмечают аналитики "ВТБ Капитала".