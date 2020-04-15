Рубль пока выглядит неплохо, но по-прежнему не исключается его ослабление в будущем - РФПИ

Рубль пока выглядит неплохо, но по-прежнему не исключается его ослабление в будущем, говорится в комментарии РФПИ.

Рубль продолжает получать поддержку от локальных продаж в отсутствие явного спроса на валюту. "Остановка значительного объема импорта из-за карантина - основная причина этого (в марте он упал на 3,3% после роста в предыдущие месяцы). Можно ожидать пересмотра решений бизнеса о выплате дивидендов (и их конвертации в валюту) там, где это возможно, для смягчения ущерба от спада в экономике. Наконец, впереди налоговые выплаты апреля. С другой стороны, отмена карантина восстановит импорт, а рост цен на нефть Urals выше $25 сократит продажи валюты со стороны ЦБ. Иными словами, пока рубль выглядел неплохо, но мы по-прежнему не исключаем его ослабления в будущем. Ослабление до 73,50 за доллар как раз указывает на сохранение рисков", - пишет главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.