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Главная / Мнения аналитиков / Спрос на рисковые активы может оказаться под давлением - "БКС Глобал Маркетс"
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15 апреля 2020 года 10:34
Спрос на рисковые активы может оказаться под давлением - "БКС Глобал Маркетс"
Спрос на рисковые активы может оказаться под давлением, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "МВФ подтвердил то, чего боялись рынки: рецессия, в которую скатывается мировая экономика, может оказаться самой сильной со времен Великой депрессии – спад мирового ВВП может составить 3% в 2020 г., в то время как в январе ожидался рост на 3,3%", - отмечает аналитик компании Марк Брэдфорд. По мнению эксперта, мрачные перспективы перевешивают осторожные надежды на прохождение пика заболеваемости COVID-19 в ряде наиболее пострадавших регионов (Калифорния и Нью-Йорк в США; Италия и Испания разрешили ряду предприятий постепенно возобновлять работу при условии соблюдения мер безопасности). На этом фоне спрос на рисковые активы могут оказаться под давлением. Brent торгуется ниже $30 за барр. ввиду опасений по поводу дисбаланса спроса и предложения. Негативные прогнозы для российской экономики, озвученные президентом Владимиром Путиным не способствуют оптимизму.
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15 апреля 2020 года 19:50
Рынок акций РФ в среду рухнул ниже 2500п по индексу МосБиржи вслед за миром на слабой статистике из США
Москва. 15 апреля. Рынок акций РФ в среду упал вслед за мировыми площадками и нефтью из-за сокращения спроса на сырье в условиях мирового карантина из-за COVID-19, причем негатива добавила слабая статистика из США; индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов, обновив минимум с начала апреля. читать дальше
.15 апреля 2020 года 19:49
Barclays ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов, до 5%, в III квартале 2020г
Barclays ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов - до 5,5% - в апреле и еще на 50 базисных пунктов - до 5% - в июне текущего года, говорится в обзоре инвестбанка. Аналитики Barclays считают, что снижение давления на курс рубля (он укрепился с момента проведения последнего... читать дальше
.15 апреля 2020 года 19:45
Москва. 15 апреля. Доллар и евро существенно дорожают, торгуясь на "Московской бирже" в среду вечером на максимумах за неделю; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине вслед за нефтью, демонстрирующей очередной обвал на опасениях дальнейшего сокращения спроса из-за состояния глобальной экономики в условиях пандемии COVID-19 и на фоне ростов запасов в США. читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:54
Москва. 15 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне новой волны бегства глобальных инвесторов от рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене благодаря активизации спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:42
Российский фондовый рынок в среду оказался под давлением внешнего фона, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Поводом к продажам послужила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 27,5 доллара за баррель,... читать дальше
.15 апреля 2020 года 18:15
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на природный газ с текущих уровней и занимает "бычью" позицию
Распродажа на рынках природного газа выглядит более мягкой по сравнению с тем, что происходит на рынке нефти, поскольку их не так сильно касается политика и они больше зависят от погодных условий, чем от экономики, говорится в комментарии Julius Baer. "Снижение производства позволит избежать... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:46
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Русснефть" (MOEX: RNFT) с 490 рублей до 360 рублей за штуку на фоне падения цен на нефть в рублевом выражении, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука. При этом рекомендация "продавать" для этих... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:25
Вторник принес продолжение ралли рисковых настроений, связанного с неограниченным предоставлением ликвидности от ФРС, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Соответственно, продолжилось и ослабление USD, но к началу сессии среды в Европе доллар развернулся... читать дальше
.15 апреля 2020 года 17:01
Julius Baer пересматривает в сторону повышения прогноз по котировкам золота на ближайшие три месяца - до 1700 долларов за унцию, говорится в комментарии компании. "Котировки золота вернулись к уровням выше 1700 долларов за унцию. Мы полагаем, что рынок учитывает в цене более негативный сценарий,... читать дальше
.15 апреля 2020 года 16:43
Вероятность V-образного восстановления мировой экономики, на взгляд специалистов "ВТБ Капитала", невелика, так как процесс отмены карантинных мер и других ограничений не будет ни быстрым, ни равномерным, сообщается в их обзоре. МВФ представил довольно мрачный прогноз развития экономической... читать дальше
.15 апреля 2020 года 16:28
Текущее ослабление рубля вполне укладывается в рамки коррекции мощного укрепления с начала прошлой недели, кроме того, нельзя отрицать эмоционального влияния рынка нефти, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль слабел вместе с нефтью и фондовым рынком, констатирует ведущий аналитик... читать дальше
.15 апреля 2020 года 16:12
Унция золота может подешеветь до $1675-1701, вернувшись в диапазон, в котором цены держались сравнительно недавно - Sberbank CIB
Унция золота может подешеветь до $1675-1701, вернувшись в диапазон, в котором цены держались сравнительно недавно, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Цены на золото в первой половине вторника выросли более чем на $35 за унцию с... читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:56
Снижение цен на золото в рамках торговой сессии среды на 1% (в район $1752 за тройскую унцию) связано с технической коррекцией после сильного роста в прошедшие недели. С локальных минимумов 16 марта котировки выросли более чем на 20%, поэтому откат в рамках сохраняющейся высокой волатильности на... читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:47
Москва. 15 апреля. Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в среду днем; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине вслед за котировками нефти, ускорившими снижение на опасениях дальнейшего сокращения спроса из-за состояния глобальной экономики в условиях пандемии COVID-19. читать дальше
.15 апреля 2020 года 15:45
Банки могут продолжить повышать свои процентные ставки, несмотря на снижение ставки ЦБ - "Велес Капитал"
На внутреннем финансовом рынке в 2020 году может сложиться своего рода уникальная ситуация: ЦБ РФ снизит ключевую ставку, но при этом процентные ставки банков продолжат расти. Так, банки могут продолжить повышать свои кредитные ставки, просто не желая кредитовать заемщиков в условиях повышенных... читать дальше
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