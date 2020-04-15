Спрос на рисковые активы может оказаться под давлением - "БКС Глобал Маркетс"

Спрос на рисковые активы может оказаться под давлением, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "МВФ подтвердил то, чего боялись рынки: рецессия, в которую скатывается мировая экономика, может оказаться самой сильной со времен Великой депрессии – спад мирового ВВП может составить 3% в 2020 г., в то время как в январе ожидался рост на 3,3%", - отмечает аналитик компании Марк Брэдфорд.

По мнению эксперта, мрачные перспективы перевешивают осторожные надежды на прохождение пика заболеваемости COVID-19 в ряде наиболее пострадавших регионов (Калифорния и Нью-Йорк в США; Италия и Испания разрешили ряду предприятий постепенно возобновлять работу при условии соблюдения мер безопасности). На этом фоне спрос на рисковые активы могут оказаться под давлением. Brent торгуется ниже $30 за барр. ввиду опасений по поводу дисбаланса спроса и предложения. Негативные прогнозы для российской экономики, озвученные президентом Владимиром Путиным не способствуют оптимизму.