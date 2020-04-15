Рынок госбумаг перейдет к консолидации в среду - Промсвязьбанк

Инвесторы возьмут паузу после активного восстановления в предыдущие недели; рынок госбумаг перейдет к консолидации в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Доходность ОФЗ во вторник изменилась разнонаправленно - снизилась по коротким и среднесрочным выпускам (-4 б.п. - до 6,39% годовых по 5-летним ОФЗ) и незначительно выросла по длинным - на 1 б.п. - до 6,69% годовых. Несмотря на заключение сделки ОПЕК+, цены на нефть были под давлением, что ограничило спрос на длинные ОФЗ.

Минфин в среду предложит 6-летний выпуск ОФЗ 26229 (доходность 6,48% годовых) и 10-летний выпуск ОФЗ 26228 (6,68% годовых). "Ожидаем, что Минфин продолжит ограничивать премии на аукционах, в результате чего объем удовлетворенных заявок будет весьма умеренным - 10-15 млрд. руб. по каждому выпуску. Отметим, что Минфину пока, видимо, придется рассчитывать на локальных инвесторов: нерезиденты пока не спешат активно восстанавливать позиции в госбумагах после мощной распродажи в марте. Так, по данным НРД, после рекордных нетто-продаж в марте на 278 млрд руб. с начала апреля объем нетто-продаж сократился до 5,8 млрд руб., - отмечает специалист банка Дмитрий Грицкевич. - В среду ждем переход к консолидации рынка госбумаг: цены на нефть пытаются закрепиться под уровнем 30 долл./барр.; настроения на внешних площадках ухудшились на заявлениях МВФ, что мировая экономика столкнется с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии".