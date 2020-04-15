Пересматривать прогнозы пока рано из-за высокой степени неопределенности - "БКС Глобал Маркетс"

Первые данные о последствиях кризиса в РФ рисуют довольно мрачную картину, но пересматривать прогнозы пока рано из-за высокой степени неопределенности, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Владимир Путин озвучил ряд предварительных статданных по состоянию экономики за апрель, отмечается в обзоре. По словам президента, за первые 10 дней месяца розничные продажи в России упали на 35% г/г. Путин добавил, что это сопровождалось быстрым сокращением объемов выдачи новых ипотечных кредитов и стагнацией в сфере корпоративного кредитования, поскольку компании отказываются от своих инвестиционных планов. Данные по потреблению электроэнергии также свидетельствуют о продолжающемся сокращении внутреннего спроса: за первые 12 дней апреля потребление электроэнергии снизилось на 5% г/г. Согласно опросу, проведенному исследовательским центром «Ромир» в апреле среди 500 респондентов в Москве (эпицентр пандемии в России), 12% москвичей сообщили, что потеряли работу, 32% временно перестали работать, а 30% перешли на неполный рабочий день. В общей сложности 39% респондентов отметили, что серьезно потеряли в доходах.

"Картина не радужная, хотя и ожидаемая, - резюмирует эксперт "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. - Продление режима самоизоляции, сопровождающееся жесткими ограничениями во многих сферах предпринимательской деятельности, должно было естественным образом негативно сказаться на экономической и социальной сфере, поэтому новые статданные не вызывают удивления. Однако фактический масштаб и глубина экономического спада оказались даже хуже, чем самые пессимистичные оценки. Вместе с тем необходимо учитывать, что окончательные последствия кризиса могут оказаться более умеренными, чем показывают недельные данные: многое будет зависеть от того, как долго будет действовать режим самоизоляции и какие антикризисные меры предпримут правительство и ЦБ".

По мнению В. Тихомирова, пересматривать прогнозы пока рано из-за высокой степени неопределенности. Российские власти активно обсуждают новый пакет помощи экономике, который может быть объявлен уже на этой неделе. Во вторник МВФ представил обновленный экономический прогноз, который предполагает сокращение объемов российской экономики на 5,5% г/г в 2020 г. "В рамках нашего макропрогноза мы ожидаем, что сокращение будет вдвое меньше (-2,7% г/г). Мы считаем, что пересматривать наши оценки еще рано из-за сохранения высокого уровня неопределенности в отношении двух ключевых факторов, которые будут влиять на показатели экономики: продолжительность пандемии и ответные меры правительства", - резюмирует эксперт "БКС Глобал Маркетс".