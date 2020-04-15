Вряд ли стоит переоценивать способность расширенного ОПЕК++ формировать динамику цен на нефть долгосрочно - ITI Capital

Аналитики ITI Capital не склонны переоценивать способность расширенного ОПЕК++ формировать динамику цен на нефть долгосрочно в силу разнонаправленности интересов участников сделки, говорится в обзоре инвесткомпании. "Краткосрочно экстерналии, связанные с распространением коронавируса, и вариативность оценок глубины падения спроса продолжат доминировать в формировании цены на нефть. Особенностью кризиса является то, что снизилась активность в транспортной индустрии, которая является важным потребителем нефти", - отмечают аналитики ITI Capital.

Тем не менее, новый механизм призван предотвращать падение цены до критических для большинства стран уровней в $25-30/барр., и это событие окажет поддержку цене на нефть, уверены в ITI Capital.

"Дисциплина внутри ОПЕК++ в периоды экономической турбулентности, уровень договорных отношений продолжат оказывать влияние на рынок, - полагают эксперты. - Цена на нефть может оставаться под давлением в силу не только макроэкономических причин, но и возможного желания крупных игроков воспользоваться органически дешевой нефтью, чтобы потеснить с рынка производителей сланцевой нефти. В данной инициативе могут долгосрочно быть заинтересованы и члены ОПЕК, чье влияние на рынок за последнее десятилетие снизилось во многом благодаря бурному развитию сланца. В относительно низких ценах на нефть могут быть заинтересованы многие страны с точки зрения снижения издержек на разгон экономики и скорости этого процесса. Компромиссным среднесрочным коридором цены может стать $45-55/барр.".

Говоря о перспективе на этот год, аналитики ITI Capital отметили, что ступенчатое повышение добычи нефти ОПЕК+, начиная с июля, косвенно говорит об ожидании восстановления спроса. Как всегда, денежные рынки отреагируют первыми на возможное улучшение ситуации в экономике, что вызовет спекулятивную поддержку и нефтяной отрасли. Принимаемые правительствами меры монетарного характера, наполнение рынков деньгами, в случае подтверждения признаков восстановления экономики поддержат и цену на нефть. "О ближайшей динамике цены можно говорить только в спекулятивном ключе. В случае затяжного периода рецессии можно будет говорить исключительно о негативном тренде на рынке нефти. Однако стимулы правительств к скорейшему открытию экономик также очевидны. В данном контексте стоит быть готовым и к сценарию положительного развития ситуации на рынке нефти", - подчеркивают эксперты.

Специалисты ITI Capital не склонны переоценивать способность расширенного ОПЕК++ формировать динамику цен на нефть долгосрочно в силу разницы в себестоимости добычи нефти в разных странах, ограниченного влияния правительств государств на частный нефтяной сектор и различия среднесрочных целей. Однако аналитикам представляется, что монолитность ОПЕК++ будет проявляться в случаях угрозы значительного снижения цены на нефть, до $25-30/барр. "Не исключено, что в апреле 2020 г. создан прецедент, который станет основой механизма предотвращения падение цены до критических значений. Однако этот механизм не будет способен формировать цену нефти выше данных уровней. Дальнейшая динамика будет определяться взаимоотношениями основных экспортных держав - Саудовской Аравии и России, активной позицией США, и, прежде всего, глубиной падения мировой экономики", - прогнозируют в компании.

Соглашение предполагает, что добыча в России снизится на 2,5 млн б/с - как и в Саудовской Аравии, базой снижения станет 11 млн б/c (-23%). Однако учитывая, что фактическая добыча в марте составляла в России около 10,3 млн б/с, сокращение может составить порядка 18%, и это максимальное возможное на данный момент значение.

"Добыча нефти в России имеет свою специфику, - подчеркивают эксперты. - В случае консервации скважин на некоторых месторождениях нарушится режим добычи, произойдут перекосы с давлением в пласте и потом будет трудно выйти на прежний уровень добычи. При этом низкий уровень цен на нефть снижает отдачу от новых проектов даже с учетом законодательных стимулирующих мер. На наш взгляд, аудит скважин, которые попадут под сокращение, может полноценно завершиться через месяц-полтора. В итоге для реального сокращения производства в России может потребоваться некоторый период, к концу которого динамика мирового рынка нефти будет более ясной, как и параметры дальнейшей корректировки добычи".

Торгуемые нефтяные компании являются крупнейшими, и логично, что они примут на себя основное бремя сокращения добычи, подчеркивают аналитики ITI Capital. "При этом в зоне риска находятся компании с большей долей старых месторождений. К ним относятся, прежде всего, Татнефть, в меньшей степени Лукойл и Роснефть. Последняя активно развивает экспорт в Китай и может попытаться избежать значительных сокращений. Для Сургутнефтегаза, несмотря на наличие старых месторождений, большее значение может иметь защитное восприятие акций инвесторами в силу значительного объемы накопленных на балансе наличных средств. Позитивным моментом является то, что соглашение ОПЕК+ не затрагивает газовый конденсат. При прочих равных краткосрочно газовые компании могут оказаться в более привлекательном положении относительно нефтяных". - заключают эксперты инвесткомпании.