Индекс Мосбиржи в среду может продолжить свою волатильную консолидацию - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в среду после открытия со сдержанным изменением может продолжить свою волатильную консолидацию, которой способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,5%, в районе 2620-2640 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2610, 2600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2660 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи может продолжить свою волатильную консолидацию. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине среды останется динамика нефтяных фьючерсов. Поэтому среди ряда иностранных макроэкономических показателей, отмечает В. Манжос, максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 мск). Стоит также обратить внимание на мартовскую статистику по розничным продажам в США (15:30 мск).