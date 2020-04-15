Утренние прогнозы: сильных движений не будет

В целом, по мнению аналитиков, в среду утром на рынке акций РФ можно ожидать небольшого снижения. Сильных движений не будет.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом ждем открытия российского рынка акций около закрытия вторника, может быть, с совсем небольшим снижением".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "На рынках присутствует некоторая нерешительность, в среду внешний фон скорее говорит в пользу умеренного снижения индикаторов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2550-2700 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,5%, в районе 2620-2640 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2610, 2600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2660 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи может продолжить свою волатильную консолидацию. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Впрочем, вести из Азии о том, что Индия также собирается смягчить карантинные меры, могут поддержать оптимизм российских инвесторов. Нефть пытается вернуться к росту, и для неё также важны планы восстановления деловой активности в мире".