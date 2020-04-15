Brent - $29,92 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги во вторник существенным подъемом. Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в среду. Цены на нефть эталонных марок растут в среду.

Фондовые индексы США завершили торги во вторник существенным подъемом на фоне растущих надежд на прохождение пика пандемии коронавируса в стране и скорое возобновление экономической активности.

Внимание участников рынка переключилось на начало сезона отчетности, который позволит получить более ясное представление о влиянии коронавируса и принимаемых для ограничения его распространения мер на финансовые показатели компаний.

Индекс Nasdaq вышел из "медвежьего" тренда вслед за Dow и S&P 500. В марте индексы упали на 20% с достигнутых ранее максимумов.

Ситуация с распространением коронавируса в штате Нью-Йорк достигла своего пика, заявил губернатор Эндрю Куомо. По его словам, средний трехдневный показатель по госпитализации больных COVID-19 немного снизился. Тем не менее, количество пациентов, поступающих в больницы ежедневно, по-прежнему велико, добавил он.

Накануне директор Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил в эфире американского телеканала NBC News, что Штаты могут достичь пика распространения коронавируса уже в течение этой недели. Он подчеркнул, что в США удалось "стабилизировать" скорость распространения инфекции.

Президент США Дональд Трамп сказал, что решение по возвращению экономической активности страны в нормальное русло будет принято в ближайшем будущем.

"Динамика рынка связана с оптимизмом относительно траектории распространения вируса", - сказал менеджер по трейдерской стратегии TD Ameritrade Шон Круз, которого цитирует MarketWatch.

"Инвесторы испытывают облегчение в связи с тем, что обсуждаются планы по возобновлению активности. Похоже, что во второй половине года мы в какой-то степени вернемся к нормальной обстановке", - отметил он.

Инвесторы оценивают отчеты американских компаний за первый квартал на предмет воздействия коронавируса на их финансовые результаты и прогнозы. Нынешний сезон отчетности может стать важной проверкой устойчивости рынка, который резко восстановился с достигнутых 23 марта минимумов.

По словам аналитиков, улучшению аппетита к акциям также способствовали статистические данные из Китая.

Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились. Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение на 14%.

Объем импорта снизился на 0,9%. Аналитики ожидали падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем экспортные цены в США уменьшились на 1,6% в марте по сравнению с месяцем ранее после снижения на 1,1% в феврале, показали официальные статданные. Снижение экспортных цен в марте стало самым существенным с января 2015 года. Аналитики в среднем ожидали падения показателя на 1,9%, согласно Trading Economics.

Цена акций JPMorgan Chase & Co. опустилась на 2,74%. Крупнейший по размеру активов банк США сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале сильнее прогнозов.

Акции Wells Fargo & Co. упали на 3,98%. Лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года, при этом оба показателя оказались слабее прогнозов рынка на фоне негативного влияния пандемии коронавируса.

Бумаги Johnson & Johnson укрепились на 4,48%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья в первом квартале 2020 года получил чистую прибыль и выручку лучше ожиданий рынка и увеличил размер дивидендов, что позволило компенсировать пессимистичный годовой прогноз компании.

Котировки акций Tesla выросли на 9,05% после того, как аналитики Credit Suisse улучшили оценку бумаг компании, сообщив, что у нее больше шансов на преодоление последствий коронавируса, чем у других автопроизводителей. При этом акции продемонстрировали рост семь сессий подряд. Со 2 апреля их цена подскочила на 56%.

Акции Exxon Mobil снизились на 0,77%. Американская нефтяная компания разместила облигационный заем в размере $9,5 млрд на рынке США.

Бумаги Amazon подскочили на 5,28%, способствовав росту индекса Nasdaq. Акции компании в определенный момент торгов достигли рекордного пика.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник поднялся на 558,99 пункта (2,39%) - до 23949,76 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 84,43 пункта (3,06%), составив 2846,06 пункта.

Значение Nasdaq Composite выросло на 323,32 пункта (3,95%) - до 8515,74 пункта.

Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в среду вместе с котировками фьючерсов на американские фондовые индексы США на сообщениях, что президент США Дональд Трамп планирует начать отмену ограничений, введенных из-за распространения коронавируса COVID-19.

Кроме того, он объявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения до окончания расследования того, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавирусной инфекции.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали также заявления Международного валютного фонда о том, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. По оценке аналитиков фонда, падение глобального ВВП может составить 3%, в то время как в 2009 году он снизился всего на 0,1%.

"МВФ прогнозирует суровую экономическую зиму", - отмечает Хаяки Нарита из Mizuho Bank. Тем не менее, полагает он, инвесторы могут сосредоточить свое внимание и на "весенней" новости о том, что в следующем году экономика вырастет на 5,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,86%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась соответственно на 1,2% и на 1,7%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:42 мск снизился на 0,54%.

Цена бумаг телекоммуникационной SoftBank Group падает на 2,2%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,3%.

Рынки Южной Кореи закрыты в среду в связи с парламентскими выборами.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:51 мск опустился на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 0,43%.

Народный банк Китая (центробанк страны) снизил ставку по однолетним кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,95% с 3,15% годовых, рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Последний раз НБК менял ее в феврале: тогда ставка была снижена до 3,15% с 3,25% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года.

Кроме того, НБК в среду влил 100 млрд юаней ($14,19 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF.

Значение фьючерса E-Mini на индекс Standard & Poor's 500 к 09:01 мск снизилось на 0,66%, на индекс NASDAQ 100 - на 0,55%, на индекс Dow Jones - на 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок растут в среду после снижения до минимума за последние две недели по итогам предыдущих торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:14 МСК составляет $29,92 за баррель, что на $0,32 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник их цена упала на 6,7%, до $29,6 за баррель - минимального уровня с 1 апреля.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,42 (2,09%) - до $20,53 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась до минимума с 30 марта.

Снижение спроса на нефть перевешивает позитивное влияние соглашения по снижению добычи ОПЕК+, пишет MarketWatch.

"Сделка предусматривает сокращение мирового предложения примерно на 10%, в то время как спрос теряет 20-30%, что фактически гарантирует избыток нефти и нефтепродуктов, которые будут направляться в резервы в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - отмечает главный сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Помимо этого, в среду трейдеры ожидают публикации данных об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 апреля, выросли на 13,1 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,2 млн баррелей, а дистиллятов - на 5,6 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 10,1 млн баррелей по итогам прошлой недели. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.