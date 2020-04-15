Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 15 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовые индексы США завершили торги во вторник существенным подъемом на фоне растущих надежд на прохождение пика пандемии коронавируса в стране и скорое возобновление экономической активности. Внимание участников рынка переключилось на начало сезона отчетности, который позволит получить более ясное представление о влиянии коронавируса и принимаемых для ограничения его распространения мер на финансовые показатели компаний. Индекс Nasdaq вышел из "медвежьего" тренда вслед за Dow и S&P 500. В марте индексы упали на 20% с достигнутых ранее максимумов.

Ситуация с распространением коронавируса в штате Нью-Йорк достигла своего пика, заявил губернатор Эндрю Куомо. По его словам, средний трехдневный показатель по госпитализации больных COVID-19 немного снизился. Тем не менее, количество пациентов, поступающих в больницы ежедневно, по-прежнему велико, добавил он. Накануне директор Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил в эфире американского телеканала NBC News, что Штаты могут достичь пика распространения коронавируса уже в течение этой недели. Он подчеркнул, что в США удалось "стабилизировать" скорость распространения инфекции. Президент США Дональд Трамп сказал, что решение по возвращению экономической активности страны в нормальное русло будет принято в ближайшем будущем.

Вместе с тем большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среду вместе с котировками фьючерсов на американские фондовые индексы на сообщениях, что президент США Дональд Трамп планирует начать отмену ограничений, введенных из-за распространения коронавируса COVID-19. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали также заявления Международного валютного фонда о том, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. По оценке аналитиков фонда, падение глобального ВВП может составить 3%, в то время как в 2009 году он снизился всего на 0,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,86%, японский индекс Nikkei 225 - на 0,47%. Рынки Южной Кореи закрыты в среду в связи с парламентскими выборами. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:51 МСК опустился на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 0,43%. Народный банк Китая (центробанк страны) снизил ставку по однолетним кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,95% с 3,15% годовых, рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Кроме того, НБК в среду влил 100 млрд юаней ($14,19 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду после падения до минимума за последние две недели по итогам предыдущих торгов. Снижение спроса на нефть перевешивает позитивное влияние соглашения по снижению добычи ОПЕК+. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $29,49 за баррель, что на 0,37% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник их цена упала на 6,7%, до $29,6 за баррель - минимального уровня с 1 апреля. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,07% - до $27,38 за баррель.

В среду трейдеры ожидают публикации данных об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в США. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 апреля, выросли на 13,1 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,2 млн баррелей, а дистиллятов - на 5,6 млн баррелей. Аналитики S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 10,1 млн баррелей по итогам прошлой недели. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала почти в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 1,705 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,419 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 апреля вырос на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,16%, поднявшись до 663,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-16R" (+2,14%), "Роснефть-002Р-05" (+1%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,51%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,78%), "РЖД-001P-01R" (-0,58%) и "РЖД-001P-05R" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-06 на 5 млрд рублей со сроком 3 года на уровне 7,6% годовых. ЕАБР 9 апреля проводил сбор заявок инвесторов на облигации. Техразмещение предварительно запланировано на 21 апреля.

Международный инвестиционный банк (МИБ) планирует 16 апреля собирать заявки на 5-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом не более 7 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 7,85% годовых. Ей соответствует доходность к погашению на уровне 8% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 30 апреля. В середине февраля МИБ уже проводил премаркетинг данного выпуска. Он собирался в начале марта провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии БО-001P-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона предусматривал премию не более 100 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 15 апреля проведет сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии БО-01 объемом до 10 млрд рублей с погашением в марте 2023 года. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир по цене размещения - не ниже 97,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не ниже 7,60% годовых. Дата проведения расчетов - 16 апреля. ПАО "МТС "выкупило по оферте 30 марта почти весь выпуск облигаций серии БО-01 на 9,276 млрд рублей. Облигации на 647,9 млн рублей были выкуплены ранее, то есть фактически эмитент выкупил весь выпуск серии БО-01. Компания разместила облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в апреле 2013 года. Ставка текущего купона - 6,85% годовых. Всего по займу предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 10-14-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7,2% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-9-го купонов установлена на уровне 11,2% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 30 апреля.

АО "Концерн "Калашников" установило ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 9,1% годовых. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 10,9% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 28 апреля. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

"Открытие холдинг" допустил уже второй техдефолт по выпуску облигаций серии БО-04 объемом 60 млрд рублей, не исполнив в срок обязательства по досрочному погашению облигаций на сумму 6,999 млрд рублей. Обязательство по досрочному погашению облигаций должно было быть исполнено 13 апреля. Причиной неисполнения стало "отсутствие денежных средств в необходимом объеме", поясняет эмитент. Эмитент 9 апреля допустил первый техдефолт по данному выпуску, не исполнив обязательство по выплате купонного дохода за 6-й купонный период в размере 22,513 млрд рублей. Причиной неисполнения обязательств стало также "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Данный выпуск был размещен в октябре 2014 года по ставке 13% годовых с погашением в сентябре 2027 года.