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14 апреля 2020 года 19:47

Рубль вечером растет к доллару и евро, несмотря на активное снижение цен на нефть

Москва. 14 апреля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; несмотря на активно дешевеющую нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,17 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 44 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,26 руб./EUR1, подешевев на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,46 копейки - до 76,36 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, при этом более низкие темпы роста рубля к евро обусловлены укреплением котировок единой валюты к доллару на глобальном рынке. Участники торгов продают доллар, являющийся защитным активом, благодаря увеличению интереса к риску на фоне сигналов некоторого улучшения ситуации в мире с пандемией коронавируса COVID-19.

По сообщениям СМИ, некоторые европейские страны, включая Италию и Испанию, оказавшиеся в числе наиболее пострадавших из-за вспышки коронавируса, готовятся к отмене ряда ограничительных мер на фоне замедления распространения заболевания и снижения числа летальных случаев. Возможность постепенного восстановления активности рассматривают и власти Германии

Оптимизм инвесторов поддерживают статданные из Китая. Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились. Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны с целью предотвращения распространения COVID-19.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение на 14%. Объем импорта снизился на 0,9%. Аналитики ожидали падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В то время как в Европе начинает замедляться рост заболеваемости, в США, которые лидируют в мире по числу заболеваний и летальных случаев, пик эпидемии еще не достигнут.

В США скончались 23 тыс. 622 человека, выявлено 582 тыс. 580 инфицированных COVID-19. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

В мире по состоянию на 8:00 по московскому времени вторника зафиксировано 1 млн 920 тыс. 985 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 119 тыс. 686.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заражения коронавирусом, 86 - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны (провинция Гуандун).

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов во вторник, инвесторы продолжают оценивать соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК снизилась на 5,67% - до $29,94 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5,44% - до $21,19 за баррель.

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Управление энергетической информации Минэнерго США ожидает, что добыча сланцевой нефти в стране в мае сократится на 183 тыс. баррелей в сутки, до 8,526 млн баррелей в сутки с 8,709 млн баррелей в сутки в апреле, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник.

Аналитики предупреждают, что восстановления экономической активности в Китае после вспышки коронавируса, которое способствовало росту спроса на нефть, будет недостаточно для устранения избытка предложения сырья на мировом рынке, который привел к падению нефтяных цен, пишет газета Financial Times.

Эксперты говорят, что для поддержания мирового спроса на нефть потребуется нечто большее, чем восстановление китайской экономики. Значительное сокращение глобального потребления нефти вслед за распространением коронавируса в США, Европе и других странах "с легкостью нивелирует восстановление спроса в Китае за тот же период", цитирует FT аналитика Wood Mackenzie Фэна Фу.

Как рассказал "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, новая неделя на российском рынке началась в спокойном режиме. "Неделя на фондовых рынках началась спокойно. Мартовские данные из Китая (экспорт - минус 6,6%, импорт - минус 0,9%) говорят, что падение его экономики из-за карантина оказалось не столь сильным, как предсказывали аналитики. Важно, однако, что это только первый посткарантинный месяц, и до конца карантин в Китае еще не снят", - отметил Хомяков.

По его словам, благодаря соглашению ОПЕК+ выросли цены на нефть и укрепился рубль, так как по сути позитивное влияние на инвесторов оказал не размер сокращения добычи, а сама готовность крупнейших стран-производителей прийти к соглашению. "Тем не менее вопросы остались, и один из главных вопросов - является ли достаточным для стабилизации рынка нефти сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки. Истинный объем снижения спроса будет понятен не раньше, чем все страны выйдут из карантина. Сейчас аналитики говорят о необходимости снижения на 15-25 млн баррелей в день, поэтому очевидно, что сокращение добычи на 10 млн недостаточно для стабилизации цен. От этого фактора и от того, как надолго затянется карантин, будет зависеть дальнейшее движение нефти и, следовательно, рубля", - подчеркивает аналитик.

"В утренние часы цена за марку Brent держалась выше $32 за баррель, находясь таким образом в плюсе к уровню закрытия предыдущего дня, что позволило рублю открыться ростом. В последующие часы нефтяные котировки растеряли свое преимущество, а ближе к окончанию рабочего дня и вовсе скорректировались в район $30. Однако рубль лишь немного отступил после утреннего укрепления, а затем во второй половине дня возобновил уверенный рост, невзирая на падение нефтяных котировок. К вечеру отечественная валюта в большей степени прибавляла к доллару, нежели к евро, так как единая европейская валюта демонстрировала уверенное укрепление на Forex вместе с основными европейскими фондовыми индексами, чувствуя себя при этом гораздо увереннее большинства других валют EM. Стоимость марки Brent при этом теряла к 19:00 МСК уже более 5%. В определенной степени сохранению плюсовой динамики нацвалюты способствовал в том числе умеренный позитив на внешних фондовых рынках: фьючерсы на американские индексы росли почти весь день, а после открытия торгов в США фондовые индексы продолжили рост", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 10 апреля продал валюту на 12,9 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных Банка России. ЦБ РФ 9 апреля продал валюту на 13 млрд рублей, 8 апреля - на 13,2 млрд рублей, 6 и 7 апреля - на 13,4 и 13,2 млрд рублей соответственно.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Банк России 14 апреля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 130 млрд рублей (при лимите 1 трлн 130 млрд рублей и спросе 1 трлн 217,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,92% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 апреля, банки разместили 1 трлн 50 млрд рублей (при лимите 1 трлн 50 млрд рублей и спросе 1 трлн 261,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,91% годовых.

ЦБ РФ 14 апреля провел размещение 30-го, 31-го и 32-го выпусков КОБР в объеме 40 млрд 997 млн рублей, 92 млрд 731,2 млн рублей и 394 млрд 160,1 млн рублей соответственно. Спрос по номиналу при размещении 30-го выпуска составил 40 млрд 997 млн рублей. Объем предложения равнялся 183 млрд 845,4 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0002% от номинала.

Спрос по номиналу при размещении 31-го выпуска составил 92 млрд 731,2 млн рублей. Объем предложения равнялся 294 млрд 607,8 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.

Спрос по номиналу при размещении 32-го выпуска составил 394 млрд 160,1 млн рублей. Объем предложения равнялся 700 млрд рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 15 апреля на 20,95 копейки, до 73,315 руб./$1, и опустил курс евро на 42,01 копейки, до 80,1186 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 23,81 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,3041 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 36,62 копейки и составил 73,1969 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 818,861 млн, из которых $465,656 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 353,205 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 57,44 копейки по отношению к прошлому четвергу, 9 апреля (последний день торгов данным контрактом перед пасхальными каникулами), и составил 80,21 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 22,48 копейки по отношению к понедельнику и составил 80,141 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR465,246 млн, из которых EUR137,095 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR328,151 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 6,21% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 6,37% и 6,53% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 1 б.п. - до 6,64% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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