Рынок акций РФ к вечеру растерял весь прирост из-за упавшей нефти, обновили пики золотодобытчики

Москва. 14 апреля. Рынок акций РФ к закрытию торгов вторника растерял почти весь утренний рост из-за падения нефтяных бумаг вслед за нефтью (Brent упала ниже $30 за баррель) на опасениях за мировой спрос на сырье в условиях карантина из-за коронавируса; в лидерах роста выступили обновившие максимумы акции золотодобывающих компаний на фоне 8-летних рекордов по золоту.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2631,83 пункта (+0,1%, утром индекс поднимался в район 2670 пунктов), индекс РТС - 1133,23 пункта (+0,7%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,5%.

Доллар упал до 73,16 рубля (-0,45 рубля).

На фоне роста золота (+0,4%, до $1768 за унцию) обновили максимумы рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+5,4%, до 12,15 тыс. рублей), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+19,1%, до 25 рублей; +7,6% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,4%, до 1498,8 рубля).

Также выросли бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3%), "Мосбиржи" (+2,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Газпрома" (+1,1%, до 190,1 рубля).

Локальную поддержку акциям "Газпрома" оказали дивидендные новости: концерн может выплатить за 2019 год дивиденды в размере 15,24 рубля на акцию после 16,61 рубля за 2018 год, о чем сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Газпром" (MOEX: GAZP) в настоящее время внедряет новую дивидендную политику, которая предусматривает курс на выплату 50% от чистой прибыли по МСФО с корректировкой на неденежные статьи. В 2020 году намечено направить на дивиденды не менее 30% прибыли, в 2021 году - 40% и 50% в 2022 году. В феврале компания сообщила, что в 2020 году "корректировки будут применяться лишь частично либо не будут применяться вовсе".

Просели вслед за нефтью бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,5% и -3,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,7% и -1,9% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%).

Как отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, на рынке акций РФ во вторник наблюдалась в целом нейтральная динамика на фоне невысокой активности игроков, поскольку в последние недели отскок вверх состоялся, а для дальнейшего повышения нужна коррекция. Драйверов для роста пока не видно. Нефть после сделки с ОПЕК+ не смогла удержаться выше $31 за баррель Brent. Скорее всего, по нефти ценовое "дно" уже пройдено, но восстановление котировок может занять продолжительное время - два-три месяца.

В текущем году ожидается снижение деловой активности, которая будет зависеть, в том числе, от продолжительности эпидемии в стране и в мире. Проблема состоит в том, что прогнозировать завершение пандемии никто не может. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил закрытие шенгенской зоны до сентября. Ясно одно, что в текущих условиях, неплохо себя будут чувствовать сильные компании, с оптимальной долговой нагрузкой.

В ближайшие дни российский рынок продолжит консолидироваться на текущих уровнях или корректироваться вниз. При дальнейшем снижении рынка уровнем поддержки по индексу МосБиржи станет отметка 2570 пунктов, считает Марков.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, утром рынок акций вырос на статистике из КНР, где импорт в марте упал лишь на 0,9% по сравнению с прошлогодним показателем. Импорт нефти вырос почти на 12%, что относят на счет старта закупок в стратегические резервы. В любом случае, можно говорить о том, что после длительного периода карантинных мер экономика КНР возвращается к нормальному функционированию. Однако к середине дня нефть растеряла свой утренний осторожный рост и начала сдавать позиции, что привело к падению нефтяных акций.

Золото торгуется вблизи максимальных значений с 2012 года, с которого существуют текущие ценовые рекорды, есть вероятность, что они будут обновлены. Масштабные программы стимулирования снижают реальную ценность денег и повышают актуальность сбережения капитала в вечных ценностях.

В Европе начали задумываться о выходе из карантинных мер. В Испании разрешили работать некоторым стройкам и промышленным предприятиям. В Италии со вторника также снимают часть ограничений для бизнеса. В Германии даже задумываются о возобновлении футбольного чемпионата в мае. В Австрии со вторника открываются тысячи магазинов по всей стране, отмечает аналитик.

На рынке нефти сохраняются опасения, что падение спроса в апреле-мае не будет компенсировано сокращением производства в рамках нового соглашения ОПЕК++. Также на рынке ждут отчета американского Минэнерго за прошлую неделю в среду (неделей ранее производство в США сократилось на 600 тыс. б/с, до 12,4 млн б/с).

В США период квартальных отчетов начался весьма неприятно. Прибыль банка JPMorgan упала на 69% из-за отчислений в резервы, хотя J&J удивила рынок прибылью выше прогнозов. Однако индексы в США растут, поскольку основные надежды связаны с тем, что в Европе улучшается статистика заболеваемости COVID-19, а в США выходит на "плато". Российские индексы пока больше ориентированы на нефть, но улучшение внешней ситуации может побудить инвесторов к покупкам. Более того, повышение аппетитов к риску непосредственно касается как российского рубля, так и высокодоходных акций, считает Кочетков.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, оптимизм на рынках подогрела статистика по торговле Китая. Данные свидетельствуют о том, что китайская деловая активность возвращается к нормальному уровню после окончания карантина, что поддерживает аппетит к риску на финансовых рынках. Кроме того, позитивно на настроения инвесторов влияет очередное замедление темпов распространения коронавируса в мире (за понедельник было выявлено около 70 тыс. новых случаев заболевания).

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение российской экономики в 2020 году на 5,5%, мировая экономика, по его оценке, упадет на 3%. Такие данные приводятся в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: The Great Lockdown), опубликованном МВФ во вторник.

МВФ ранее отмечал, что текущий кризис может оказаться наиболее сильным со времен Великой депрессии. Таким образом, прогноз МВФ может усилить страхи инвесторов. В США отчеты банков Wells Fargo и JPMorgan оказались хуже ожиданий, что может оказать определенное давление на американский фондовый рынок. Тем не менее, продолжающиеся действия ФРС по вливанию ликвидности в систему, вероятно, продолжат ограничивать негативное влияние реальных данных на финансовые активы.

Давление на нефть оказали сообщения о планах Саудовской Аравии продолжить продажи своей нефти с дисконтом (саудовская нефтяная компания Saudi Aramco объявила цены на май для покупателей из азиатского региона со значительным дисконтом второй месяц подряд, несмотря на заключенную сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи). После выхода этой новости нефтяные котировки снизились, хотя рынок продолжает не верить в продолжение ценовой войны, полагают эксперты Нордеа банка.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций под закрытие торгов уходил в "минус" по индексам на противоречивом внешнем фоне. Покупкам в акциях способствовала динамика западных площадок, однако настроения испортила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил к $30 за баррель, несмотря на заключение новой сделки в рамках ОПЕК++. На графике индекса МосБиржи сохраняются указания на возобновление нисходящей динамики. В частности, он закрепился ниже восходящего тренда восстановления, берущего начало от минимумов года.

Пара доллар/рубль продолжает двигаться у нижней границы нисходящего коридора коррекции, берущего начало от годовых максимумов. Пока можно говорить о том, что американская валюта закрепилась в диапазоне 70-75 руб./$1. Однако в случае ухода нефти ниже $30 за баррель возможны попытки доллара возобновить восходящую динамику и тестирование сопротивления на уровне 75 руб./$1, считает Зварич.

Эксперты Sberbank CIB ожидают итогов заседания Железнодорожной комиссии Техаса (регулятора нефтяной отрасли в этом штате), на котором будет рассматриваться предложение ограничить добычу в Техасе, составляющую около 5 млн б/с. Вряд ли решение этой комиссии окажет ощутимое влияние на рынок, так как сейчас общая динамика добычи в США определяется ее сокращением на фоне низких цен. На неделе вероятно постепенное снижение котировок Brent, технические поддержки находятся на уровнях $30,8 и $29 за баррель.

Цены на золото растут на опасениях относительно продления карантина и в преддверии выхода корпоративной отчетности в США. Скорее всего, квартальные показатели будут слабыми и окажут давление на основные фондовые индексы, что поддержит приток капитала в золото, являющееся защитным активом.

Дальнейшее распространение коронавируса, которым уже заразилось во всем мире более 1,8 млн человек (умерло почти 114 тыс. человек), подталкивает национальные правительства к продлению карантинных ограничений. Это усиливает негативный эффект для мировой экономики, и инвесторы все больше отдают предпочтение защитным активам, в частности, золоту. Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил о пролонгации карантина по всей стране еще на месяц - до 11 мая. Когда мировая экономика начнет восстанавливаться от последствий пандемии, принимаемые центробанками стимулирующие меры (призванные минимизировать финансовый ущерб) могут спровоцировать ускорение инфляции, а золото традиционно рассматривается как надежный инструмент для защиты сбережений в условиях галопирующего роста цен, полагают аналитики Sberbank CIB.

Во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 3,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,6%, гонконгский Hang Seng - 0,5%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,9%, CAC40 и DAX выросли на 0,4-1,3%), плюсует Америка (индекс S&P 500 растет на 2,5%, до 2830 пунктов) на фоне выхода данных о внешней торговле Китая, а также надежд, что пик пандемии коронавируса в Штатах может вскоре быть пройден.

Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились. Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% при прогнозах снижения на 14%. Объем импорта снизился всего на 0,9% при прогнозах падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В январе-феврале объем китайского экспорта рухнул на 17,2%, импорта - на 4%.

Профицит баланса внешней торговли КНР в марте составил $19,9 млрд (прогноз - $18,55 млрд). В январе-феврале был отмечен дефицит внешнеторгового баланса в размере $7,09 млрд.

Американская компания Johnson & Johnson (SPB: JNJ), крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, в первом квартале 2020 года получила чистую прибыль и выручку лучше ожиданий рынка и увеличила размер дивидендов, что позволило компенсировать пессимистичный годовой прогноз компании.

Вместе с тем, крупнейший по размеру активов банк США JPMorgan Chase, а также лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США Wells Fargo снизили чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года сильнее ожиданий.

Рынок нефти продолжает оценивать соглашение ОПЕК+ в попытках понять, в какой степени ограничение добычи сможет компенсировать падение спроса в условиях пандемии коронавируса; цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $2,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $29,93 за баррель (-5,7% и +0,8% в понедельник), майская цена WTI - $21,11 за баррель (-5,8% и -1,5% накануне).

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн б/с, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Президент США Дональд Трамп, содействовавший переговорам стран ОПЕК+, написал в Twitter в понедельник, что "сокращение, к которому стремится ОПЕК+, - это 20 млн баррелей в сутки (б/с), а не 10 млн б/с".

Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на падение спроса в результате пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19. Резкое снижение транспортных потоков и приостановка предприятий привели к сокращению мирового спроса на нефть примерно на 30% и снижению цен до минимумов за 18 лет.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+26,3%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+13,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+9%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+6,5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+6,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-6,6%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-5,9%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,46 млрд рублей (из них 16,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).