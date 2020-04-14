Цены евробондов РФ во вторник слегка подросли благодаря возросшему спросу на рисковые активы

Москва. 14 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник слегка подросли благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 19 базисных пунктов по отношению к закрытию 10 апреля и составила 113,69% от номинала, что соответствует доходности 2,81% годовых (снижение на 7 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 2,5 базисного пункта и составила 102,855% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 0,19% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 8 пунктов и составил 262 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 28 базисных пунктов - до 130,95% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,855% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 48 базисных пунктов - до 127,15% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,79% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 19 базисных пунктов - до 110,38% от номинала, что соответствует доходности 2,885% годовых (снижение на 3,5 базисного пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 109,71% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 1,925% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 14 базисных пунктов - до 126,13% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,715% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 15 базисных пунктов, до 108,49% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 2,93% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций продолжают планомерное движение вверх в рамках коррекции после сильного падения в конце февраля - начале марта. В результате доходности большинства выпусков евробондов РФ снижаются, отыгрывая предыдущий резкий взлет. В настоящее время на рынке доминируют покупатели, продавцов сейчас мало. В целом активность торгов на рынке не очень высокая из-за того, что многие крупные игроки сейчас не предпринимают каких-либо активных действий", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.