Рубль проигнорировал снижение нефтяных котировок и продолжил уверенный рост - ИК "Велес Капитал"

Рубль во вторник проигнорировал снижение нефтяных котировок и продолжил уверенный рост, чему способствовал умеренный позитив на внешних фондовых рынках, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"Цена за марку Brent в утренние часы вторника держалась выше 32 долл. за баррель, находясь таким образом в плюсе к уровню закрытия предыдущего дня, что позволило рублю открыться ростом. - отмечает эксперт инвесткомпании Юрий Кравченко. - В последующие часы нефтяные котировки растеряли свое преимущество, а ближе к окончанию рабочего дня и вовсе скорректировались в район 30,75 долл. Однако рубль лишь немного отступил после утреннего укрепления, а затем во второй половине дня возобновил уверенный рост, невзирая на падение нефтяных котировок. К 18:00 отечественная валюта прибавляла более 1% в паре с долларом и около 0,5% в паре с евро (так как единая европейская валюта демонстрировала уверенное укрепление на forex вместе с основными европейскими фондовыми индексами), чувствуя себя гораздо увереннее всех других валют EM. Стоимость марки Brent при этом теряла к этому моменту уже более 3%".

По мнению эксперта ИК "Велес Капитал", в определенной степени сохранению плюсовой динамики нацвалюты способствовал в том числе умеренный позитив на внешних фондовых рынках: фьючерсы на американские индексы росли почти весь день, а после открытия торгов в США фондовые индексы продолжили рост.

"Поздно вечером во вторник институт API опубликует прогнозные данные по динамике запасов нефти в США за неделю, которые, вероятно, будут вновь представлять собой существенный рост запасов. Если такой прогноз API подтвердят и официальные данные Минэнерго США в среду, то давление на нефтяные котировки может усилиться, и стоимости Brent придется вести борьбу за отметку в 30 долл. за баррель", - указывает Ю. Кравченко.