Рубль днем продолжает повышаться к доллару, но перешел к снижению к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 14 апреля. Доллар умеренно снижается, евро перешел к повышению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего роста к доллару.

Курс доллара США составил 73,32 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 29,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,41 руб./EUR1, подорожав на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,38 копейки - до 76,51 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 15 апреля на 20,95 копейки, до 73,315 руб./$1, и опустил курс евро на 42,01 копейки, до 80,1186 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и развернулся вниз к евро на дневных торгах вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Пара "евро-доллар" возобновила рост на рынке Forex благодаря увеличению интереса инвесторов к риску на фоне сигналов некоторого улучшения ситуации в мире с пандемией коронавируса COVID-19.

По сообщениям СМИ, некоторые европейские страны, включая Италию и Испанию, оказавшиеся в числе наиболее пострадавших из-за вспышки коронавируса, готовятся к отмене ряда ограничительных мер на фоне замедления распространения заболевания и снижения числа летальных случаев. Возможность постепенного восстановления активности рассматривают и власти Германии

Оптимизм инвесторов поддерживают статданные из Китая. Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились. Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны с целью предотвращения распространения COVID-19.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение на 14%. Объем импорта снизился на 0,9%. Аналитики ожидали падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В то время как в Европе начинает замедляться рост заболеваемости, в США, которые лидируют в мире по числу заболеваний и летальных случаев, пик эпидемии еще не достигнут.

В США скончались 23 тыс. 622 человека, выявлено 582 тыс. 580 инфицированных COVID-19. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

В мире по состоянию на 8:00 по московскому времени вторника зафиксировано 1 млн 920 тыс. 985 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 119 тыс. 686.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заражения коронавирусом, 86 - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны (провинция Гуандун).

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов во вторник, инвесторы продолжают оценивать соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,82% - до $31,48 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,81% - до $21,78 за баррель.

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Управление энергетической информации Минэнерго США ожидает, что добыча сланцевой нефти в стране в мае сократится на 183 тыс. б/с, до 8,526 млн б/с с 8,709 млн б/с в апреле, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник.

"Цены на нефть остаются стабильными, не давая рублю дополнительных поводов для существенного укрепления. В целом в рамках текущей недели мы не видим значимых драйверов для продолжения улучшения позиций российской валюты. Факторами риска для настроений инвесторов выступают сегодняшняя пресс-конференция МВФ, на которой могут быть озвучены цифры пересмотренного прогноза по темпам роста мировой экономики, старт сезона корпоративной отчетности за первый квартал в США, а также публикация данных по масштабам падения ВВП Китая по итогам первого квартала. В фокусе внимания также завтрашние данные по недельной инфляции в России, важные с точки зрения оценки возможных исходов заседания Банка России по ставке 24 апреля", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

ЦБ РФ 10 апреля продал валюту на 12,9 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных Банка России. ЦБ РФ 9 апреля продал валюту на 13 млрд рублей, 8 апреля - на 13,2 млрд рублей, 6 и 7 апреля - на 13,4 и 13,2 млрд рублей соответственно.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Банк России 14 апреля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 130 млрд рублей (при лимите 1 трлн 130 млрд рублей и спросе 1 трлн 217,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,92% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 апреля, банки разместили 1 трлн 50 млрд рублей (при лимите 1 трлн 50 млрд рублей и спросе 1 трлн 261,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,91% годовых.

ЦБ РФ 14 апреля провел размещение 31-го и 32-го выпусков КОБР в объеме 92 млрд 731,2 млн рублей и 394 млрд 160,1 млн рублей соответственно. Спрос по номиналу при размещении 31-го выпуска составил 92 млрд 731,2 млн рублей. Объем предложения равнялся 294 млрд 607,8 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.

Спрос по номиналу при размещении 32-го выпуска составил 394 млрд 160,1 млн рублей. Объем предложения равнялся 700 млрд рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 6,21% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 6,37% и 6,53% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 1 б.п. - до 6,64% годовых.