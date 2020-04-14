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14 апреля 2020 года 16:47

Julius Baer считает, что ВВП Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года

ВВП Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года, обогнав США и страны еврозоны, сообщается в комментарии Julius Baer.

После резкого сокращения китайского экспорта в январе-феврале текущего года из-за отсрочек поставок по причине карантина, в марте снижение было менее сильным, поскольку карантинные меры были смягчены и экономическая активность стала восстанавливаться, отмечает экономист Julius Baer Софи Альтерматт.

Экспорт в США и страны еврозоны снизился больше, чем на 20%, в то время как экспорт в страны АСЕАН вырос. Импорт также снизился меньше, чем ожидалось, несмотря на высокую базу прошлого года и потенциальный отложенный эффект нарушения глобальных цепочек поставок. Снижение импорта из США и еврозоны было компенсировано его ростом из Японии и стран АСЕАН.

Торговля может показать дальнейший спад во втором квартале 2020 года, поскольку многие крупные экономики вступают в рецессию из-за вынужденных мер изоляции.

"Мы ожидаем, что Китай в скором времени одобрит дополнительные меры стимулирования экономики, чтобы поддержать ее рост и оказать финансовую поддержку малым и средним компаниям, учитывая действующие негативные факторы. Это необходимо для того, чтобы экономика смогла восстановиться к концу текущего года. Ждем, что ВВП Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года, обогнав США и страны еврозоны", - пишет С. Альтерматт.

Опубликовано: /Julius Baer/
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