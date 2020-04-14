Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти

Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынку нефти и ожидают продолжения колебаний котировок около текущих уровней, говорится в комментарии компании.

Страны ОПЕК+ вернулись за стол переговоров и договорились о значительном снижении объемов добычи. Противостояние между Саудовской Аравией и Россией по вопросам нефтяной политики, которое оказывало сильное давление на котировки нефти наряду с пандемией коронавируса, похоже, было разрешено, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. Угрозы Саудовской Аравии нарастить производство на фоне падения спроса подорвали веру рынка в совместную политику нефтяных держав. Однако после того как на выходных было заключено новое соглашение, Саудовская Аравия снова выступила стабилизирующей силой на рынке нефти и доверие к ней восстанавливается.

Тем временем сам рынок нефти отреагировал на новости неоднозначно, показав снижение после публикации деталей соглашения. Участники рынка продолжают сомневаться в объеме сокращений и сроках для выполнения обязательств. Учитывая, что спрос на нефть будет оставаться сниженным на 25-30 млн баррелей в день еще несколько недель, необходимо немедленно снизить добычу примерно на 10 млн баррелей в день как минимум на несколько месяцев, чтобы на рынке не сформировался избыток предложения, обращает внимание Н. Рюкер. Однако объявленное соглашение предусматривает максимальные сокращения в мае и июне в объеме около 7 млн баррелей в день.

"Таким образом, цены на нефть должны будут оставаться на пониженных уровнях, что вызовет закрытие производств в странах, не входящих в картель, включая США, Китай, Канаду или Бразилию. Мы сохраняем нейтральную позицию по рынку нефти и ожидаем, что котировки продолжат колебания вокруг текущих уровней, показывая сильную волатильность на фоне сохраняющейся неопределенности", - пишет специалист Julius Baer.