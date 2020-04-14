"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ Globaltrans с рекомендацией "покупать" для его GDR

(добавлен текст после 2-го абзаца)

"БКС Глобал Маркетс" возобновил аналитическое освещение Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная экспертом, составляет $7,50 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Как отмечается в обзоре, хотя рынок полувагонов остается под давлением во втором квартале, после коррекции бумаги Globaltrans выглядят привлекательно (падение на 39% с начала года и на 49% за 12 месяцев), особенно в свете надежд на восстановление в конце года.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $9,18 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $5,81 за штуку.