Диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду возможен в пределах 2610-2680 пунктов - БКС

Диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду возможен в пределах 2610-2680 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Российский рынок акций во вторник днем умеренно прирастал на фоне подъема азиатских бирж на 1,6-3,1% и сохранения нефтяных цен выше $30, констатирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Участники торгов обратили внимание на новости из Китая, экономика которого демонстрирует признаки оживления. Так, экспорт и импорт в КНР в марте, согласно вышедшей сегодня статистике, упали существенно меньше, чем прогнозировалось аналитиками. В то же время вирусное давление на экономику США и европейских стран все еще остается серьезным.

Внимание рынков в среду будет обращено уже на статистику США за прошлый месяц - базовый индекс и объем розничных продаж, объем промпроизводства. В этот же день будут опубликованы недельные изменения запасов сырой нефти в Штатах от EIA. Середина недели также будет отмечена публикацией информации по объему промышленного производства в РФ в марте.

Информационный фон среды обещает быть насыщенным. В частности, должны состояться переговоры министров финансов и управляющих центробанков стран G20 по теме коронавируса. Между тем в США в рамках сезона коропоративных отчетностей за первый квартал финансовые результаты представят Bank of America Corp, Citigroup Inc, Charles Schwab Corp, Goldman Sachs, UnitedHealth Group. В России "Детский мир" и НЛМК опубликуют свои операционные результаты за I квартал 2020 г.

"По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в пределах 2610-2680 пунктов", - указывает С. Дейнека.