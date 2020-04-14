Участники рынков акций, похоже, считают, что негативный сценарий отыгран - "ВТБ Капитал"

Участники рынков акций, похоже, считают, что негативный сценарий отыгран, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"МВФ во вторник в рамках публикации доклада "Перспективы развития мировой экономики" представит обновленные экономические прогнозы, и мало кто сомневается, что они окажутся достаточно пессимистичными. В то же время участники рынков акций, похоже, считают, что негативный сценарий отыгран. Относительно своего недавнего минимума, зафиксированного 23 марта, индекс S&P 500 уже поднялся приблизительно на 25% – и это при том, что падение реального ВВП США по итогам текущего квартала в годовом выражении может легко составить 40%, - отмечает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. - Для понимания масштабов проблемы – это намного больше предыдущего антирекорда за все время после Второй мировой войны (-10% по итогам последнего квартала 1958 г.), не говоря уже о максимальном снижении в рамках последнего финансового кризиса (-8,4% в последнем квартале 2008 г.). С 1926 г. среднее падение котировок американского рынка акций во время "медвежьего" рынка составляло 36%. Приблизительно столько индекс S&P 500 потерял в ходе последней коррекции с 19 февраля по 23 марта, что стало шестым по масштабу "медвежьим" рынком в истории".

На пути от минимумов 23 марта индекс S&P 500 достиг классического 50%-го коррекционного уровня Фибоначчи (2792 пункта), и в ближайшей перспективе вполне может откатиться вниз, однако отметка в 2650 пунктов представляется достаточно прочным уровнем поддержки, указывает эксперт. Инвесторы, очевидно, считают, что "плевать против Федрезерва" не стоит, несмотря на то что легкими ближайшие месяцы и кварталы, скорее всего, тоже не будут. Уровень безработицы в США, еще несколько недель назад находившийся на 50-летних минимумах, сейчас достиг 75-летнего максимума. Суммарное количество первичных обращений за пособием по безработице за три последних недели составило 17 млн (примерно 10% всего трудоспособного населения США). Это самые высокие темпы потери рабочих мест с 1948 г.

"Исключительная оперативность и беспрецедентный масштаб стимулирующих мер, инициированных Федрезервом и Минфином США, убедили инвесторов в том, что дела в экономике вскоре должны пойти на лад, даже если восстановление не будет V-образным (мы предпочитаем говорить о "Nike-образной" траектории), оно все-таки будет", - пишет Н. Маккиннон.

Суммарный эффект от мер смягчения фискальной политики в мире уже достиг 4,7% глобального ВВП – против всего 2,0% во время кризиса 2007–2009 гг. Вследствие проводимой американским центробанком политики его баланс достиг рекордных 6,1 трлн долл., а его действия по реализации различных программ поддержки рынков коммерческих ценных бумаг и корпоративного долга уже, по сути, начинают выходить за рамки полномочий ФРС, определенных законом о Федеральном резерве. Свободные резервы американских банков с конца февраля выросли на 1,1 трлн долл. Как пишет экономический обозреватель Даг Ноланд, денежная масса М2 в США за последние полгода увеличилась сильнее, чем за все 1990-е годы.

"На схлопывание "пузыря во всех активах" Федрезерв ответил "вливанием ликвидности во все активы". Следующим шагом, выходящим за рамки мандата центробанка, может стать прямая покупка акций. На определенном этапе Федрезерв может начать контролировать кривую доходности, что уже практикует Банк Японии. Баланс ФРС достиг 6,1 трлн долл., причем за последние пять недель он вырос на 1,8 трлн долл., что соответствует общему объему первых трех программ количественного смягчения. Исходя из последних данных по денежной массе Китая, совокупный объем социального финансирования (наиболее широкий индикатор кредитной активности в стране) находится на рекордно высоком уровне, показывая рост на 11,5% г/г., - отмечает экономист "ВТБ Капитала". - Конечно, после окончания пандемии, отмены карантинов и запретов на поездки изменится очень многое. Кризис сильно повлияет на макроэкономические тенденции – мы можем стать свидетелями существенной дислокации глобальных цепочек поставок, усиления движения против глобализации, а также кардинальной смены финансовой парадигмы с усилением роли регуляторов на финансовых рынках и ростом рисков монетарной инфляции, обусловленным резким увеличением потребностей в привлечении нового долга".

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева уже предупредила инвесторов, что новый прогноз фонда по росту мирового ВВП на текущий год будет "резко отрицательным", а вызванный пандемией кризис будет худшим со времен Великой депрессии 1930-х годов. По словам Георгиевой, всего три месяца назад МВФ ожидал по итогам 2020 г. положительной динамки доходов на душу населения в более чем 160 странах – членах МВФ. Сейчас ожидания развернулись в противоположную сторону: МВФ прогнозирует, что более 170 стран в текущем году покажут снижение доходов на душу населения.

МВФ также отмечает, что многие развивающиеся экономики подвергаются "сильному внешнему давлению". За последние два месяца отток средств портфельных инвесторов из экономик развивающихся стран составил около 100 млрд долл., более чем втрое превысив показатель того же периода во время кризиса 2007–2009 гг. По оценкам МВФ, общая потребность развивающихся экономик во внешнем финансировании составляет "триллионы долларов". Это особенно актуально для стран с высоким уровнем долларовой задолженности. Отток капитала оказывает давление на валютные резервы, поскольку центробанки развивающихся стран пытаются либо удержать существующую привязку своих валют к доллару, либо снизить воздействие со стороны волатильности рынка. Вполне возможно, указывает Нил Маккиннон, что десятилетний период роста валютных резервов развивающихся стран близок к завершению. Валютные резервы Китая в марте снизились на 46,1 млрд долл., что стало самым значительным сокращением за период с конца 2016 г. Вложения иностранного официального сектора в казначейские облигации США в марте сократились на 109 млрд долл., а за первую неделю апреля – еще на 21,7 млрд долл. Государственный и корпоративный долги развивающихся стран составляет 180% ВВП против 110% во время долгового кризиса в Азии.

В качестве мер по борьбе с дефицитом долларовой ликвидности ФРС недавно расширила линии валютного "свопа" и ввела новый инструмент репо, в рамках которого банки могут обменивать UST на доллары США. К МВФ за экстренной финансовой помощью уже обратилось более 90 стран. Ливан и Аргентина недавно объявили технический дефолт по своим суверенным облигациям.

"Базовый сценарий МВФ предполагает частичное восстановление в 2021 г., однако очевидно, что все будет зависеть от снижения темпов распространения COVID-19 во второй половине этого года, что позволит отменить меры, направленные на борьбу с вирусом, и "разморозить" ведущие экономики. Президент Трамп уже сейчас говорит о необходимости скорейшего "размораживания" американской экономики. Правительства других стран также стоят перед сложным выбором между борьбой с пандемией и огромными социальными и экономическими издержками "заморозки" экономик. Но здоровье и жизни людей, очевидно, важнее", - отмечает специалист "ВТБ Капитала".